Lisbeth Dilling undrer sig over, at hun ikke kan få tilskud til et varmepumpeanlæg. Foto: Kim Rasmussen

Par kan ikke få tilskud til grøn varme

I Ny Hammersholt undrer Lisbeth Dilling sig over, at hun ikke kan få tilskud til en grønnere varmeløsning i form af et varmepumpeanlæg, fordi hun bor i et område, der er udlagt til fjernvarme.

Hillerød - 16. oktober 2020 kl. 04:03 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen

I de 42 år Lisbeth Dilling og hendes mands hus har eksisteret på Slettebjerget i Ny Hammersholt nær Hillerød, har boligområdet været udlagt til fjernvarme, men der er aldrig blevet indlagt fjernvarme i husene. Det spænder nu ben for, at parret gennem den nye Bygningspulje, der åbnede torsdag og giver mulighed for at søge tilskud til et varmepumpeanlæg, kan få tilskud til en luft-til-luft varmepumpe, som vil koste parret omkring 25.000 kroner.

