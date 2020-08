Se billedserie Torsdag holdt Det Konservative Folkeparti pressemøde på Torvet i forbindelse med partiets sommergruppemøde 19.-21. august på Egelund slot. Foto Kim Rasmussen

Pape skød til kamp for borgerlig enighed

Hillerød - 20. august 2020

Frederiksborg Slot, statuen af Kong Frederik den syvende, den sidste monark med folkeregisteradresse i Hillerød, og slotssøen var udset som den maleriske baggrund for et pressemøde torsdag med den konservative partiformand Søren Pape, gruppeformand Mai Mercado og politisk ordfører Marcus Knuth. Mødet lå i forbindelse med det konservative sommermøde på konferencestedet Egelund slot, og det tiltrak alle de store medier.

DR, TV2, Børsen, Ritzau, Ekstrabladet, Berlingske, BT og et par stykker til var mødt op. Og medieopbuddet fik nogle - men ikke mange - af de forbipasserende til at stoppe op og lige vurdere, hvad det nu var for noget.

Gruppeformand Mai Mercado, der i øvrigt kunne fejre sin 40 års fødselsdag, lagde op med at forklare den lokale ramme om arrangementet.

- Hillerød har som andre byer været ramt af corona-krisen. Slottet i baggrunden har mistet to tredjedele af sine udenlandske gæster, Cafe Kik her på Torvet måtte udskyde sin åbning, har søgt om kompensationer efter en lang periode med udgifter men ingen indtægter. Old Irish Pub overfor har mistet 30 procent af sin omsætning, forklarede hun.

Ideen med et pressemøde på Torvet er nok udtænkt under den netop overståede hedebølge, men vejrskiftet betød, at de konservative organisationsfolk under partiformands Søren Papes oplæg måtte skynde sig at flytte en parasol hen til at skærme partitoppen mode den begyndende småregn.

Partiformanden fremlagde de fem forslag til nye borgerlige pejlemærker, som han mener oppositionen skal samles omkring. Pejlemærkerne handler om at sikre hjælp og omsorg til syge og ældre, også selvom de bliver flere, et trygt Danmark, der straffer gerningsmænd hårdt, forhindrer kriminalitet og hjælper ofre, at komme af med de problemer, indvandringen har medført, en grøn omstilling, der ikke ødelægger vækst, jobs og konkurrenceevne og at skabe sund økonomi med flere private job i hele landet.

- Retningen for de borgerlige partier er ikke klar lige nu. Jeg vil gerne opfordre til borgerligt sammenhold. Vi skal samme vej. Ikke alle kan køre lige langt ud af vejen. Vi konservative vil for eksempel køre meget langt, når det gælder skattelettelse, konstaterede Søren Pape.

Partiformanden blev flere gange spurgt om han med udspillet ser sig selv som den borgerlige statsministerkandidat, hvilket han afviste.

- Som tingene står nu, så har Venstre flest mandater, og så er det naturligt at de stiller med statsministerkandidaten. Det kan jo forandre sig med tiden, men lige nu går jeg mere op i, at Konservative Folkeparti skal være stærkere og større, sagde han.