Panik før lukketid i SlotsArkaderne

- Der var nærmest sådan en panikfølelse. Men det er kommet lidt i bølger her til aften. Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at vi bliver lukket ned, for vi havde glædet os til den sidste julehandel, og vi havde set frem til den, efter at restriktionerne blev lempet sidst, fortæller butikschef i Pandora Julie Meyer.

- Folk har været virkelig i panik. Nogle opfører sig som vilde dyr, de holder ikke afstand, og de vil bare foran i køen. Heldigvis har vores corona-vagter været søde til at hjælpe, men det er ret stressende, at man hele tiden skal sige til folk, at de skal være søde at holde afstand. Nogle er selvfølgelig også respektfulde, så de gør det dejligt at gå på arbejde, fortæller Maria Sørensen, der arbejder i Bog&Ide.

Det fik folk til at strømme til blandt andet SlotsArkaderne for at få ordnet de sidste julegaveindkøb. Blandt andet foran Bog&Ide stod flere mennesker i kø, og inde i butikken oplevede personalet en forjaget stemning.

Nervøs følelse i maven

I Tøjeksperten var en kvinde ved at købe en jakke til sin mand i julegave.

- Jeg ville være gået herned i weekenden, men jeg begyndte at få stress i maven tidligere i dag, og jeg arbejder i Hillerød, så det var nemt for mig lige at tage herned. Jeg turde simpelthen ikke vente. Jeg begyndte at blive lidt nervøs for, om hun (statsministeren, red,) ville lukke det ned, fortæller kvinden, der ikke havde set pressemødet med Mette Frederiksen, men overhørte nogle handlende snakke om det i en af centrets butikker.

- Så, nu mangler jeg bare til svigermor, sagde kvinden med et smil og forsvandt ud af butikken. Avisen har lovet at holde kvindens navn hemmeligt, så hendes mand ikke kan læse, at han får en jakke i julegave.

SlotsArkaderne meldte tidligere på aftenen ud, at centret holder længere åbent. Flere af butikker holder åbent helt til midnat, mens andre lukkede, som de plejer, klokken 19. Det gjaldt blandt andet H&M, Fransa og BR.

Christina Nymand Nielsen fra Danske Shoppingcentre, der ejer SlotsArkaderne, ærgrer sig over nedlukningen.

- Det er vi selvfølgelig rigtig ærgerlige over, for det kommer til at gøre ekstra ondt på butikkerne, som har det hårdt i forvejen. Men nu handler det om at følge myndighedernes retningslinjer, så selvfølgelig gør vi, som der bliver sagt, siger Christina Nymand Nielsen og fortsatte:

- Vi har været med til at lave forskellige foranstaltninger for, at det er sikkert at handle. Men alt andet lige, så er det forskelligt at gå rundt i et shoppingcenter, hvor man har familien med, og på en gågade, hvor der er frisk luft. Vi havde set, at hvis der skulle komme flere restriktioner, så ville det nok være os, der blev ramt, siger Christina Nymand Nielsen.