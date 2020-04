Se billedserie Der er kunder i Hillerøds gågader, men handelslivet har det hårdt. Kreative løsninger gør dog, at krisen kradser lidt mindre.Foto: Allan Nørregaard

Pandemi tvinger handelsliv på kreativt overarbejde

Hillerød - 16. april 2020 kl. 19:23 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød: Fra til leje-skilte på butiksruderne til en 16 mand og 32 meter lang kø efter påskeæg.

Corona har vendt op og ned på detailhandlen, og for de erhvervsdrivende i Hillerøds gågader har den seneste måned været præget af tvivl, bekymring, ekstra hårdt arbejde, men også opfindsomhed og tårevædet taknemmelighed over den lokale støtte.

Citykoordinator Mette Kragh Faurholdt fra C4 har oplevet stor kamplyst og iderigdom blandt de butiksdrivende.

- Kreativiteten har fået lov at blomstre. Det er svært at glæde sig over noget i den her tid, men jeg synes, der er mange, der har reageret rationelt og fornuftigt og tænkt i kreative løsninger, siger hun.

Lukkede for at få vejret

For mange i Hillerøds handelsliv har det været slidsomt. De har været hårdt spændt for under coronakrisen.

Selskabet bag tøjbutikken Gine er gået konkurs, og der er til leje-skilte på butiksruderne. Seks Gine-butikker i Danmark er ramt.

I Helsingørsgade ejer Gitte Bo Hermann specialbutikken Metervarer, der blandt andet sælger stof, garn og sytilbehør. Her har der været nogenlunde det samme antal kunder, og nogle af de faste har haft deres hjemsendte børn med, der også skulle lære at strikke eller sy, men Gitte Bo Hermanns to ansatte, der normalt hjælper hende, måtte blive hjemme, fordi de begge er kronisk syge og i risikogruppen for at blive alvorligt syge af Covid-19.

- Jeg har ikke mistet omsætning, og jeg har ikke været så hårdt ramt som andre, men jeg måtte holde lukket påskedag, som jeg ellers ikke plejer, for jeg blev nødt til at trække vejret. Jeg har været hernede hele tiden, siger hun.

På halvt blus

For Morten Buch der er indehaver af HL Mode er der nu en begyndende forsigtig optimisme at spore.

Han åbnede de første fire af sine 11 nordsjællandske butikker i sidste uge efter at have haft helt lukket, men salget er endnu kun på knap 50 procent af normalen. Det kunne være bedre, men det luner trods alt i kassen og styrker likviditeten, mener han.

I denne uge har de resterende butikker med fulgt efter, og af de i alt 45 hjemsendte medarbejdere er 16 nu kaldt på arbejde.

- Jeg er positiv over reaktionerne, og personalet vil sindssygt gerne på arbejde, men vi kan ikke have dem alle sammen på arbejde, når vi ikke sælger for mere end halvdelen, siger Morten Buch.

Han trøster sig ved, at der stadig er kunder i gadebilledet, og at de har taget fint imod HL Modes tiltag for at undgå smitte. Han håber på fortsat opbakning også generelt set, når det gælder de lokale butikker.

- Vi har meget stor tiltro til, at vi kommer igennem krisen, for vi har meget at stå imod med. Men det er ikke nogen hemmelighed, at detailhandlen ikke har været sjov de sidste 10 år. Det er hårdt derude. Mange af vores kolleger bukker nakken, og det er synd og skammeligt. Det bliver vigtigere, at vi står sammen og handler lokalt, og jeg tror, kunderne finder ud af, hvor vigtigt det er at bruge pengene i byen, siger han.

Mange kreative idéer

Endnu er der dog langt til en fuldbyrdet genåbning af Hillerød, for Slotsarkaderne samt en masse erhverv fra frisører til restauranter er stadig tvunget til at holde lukket.

Det fremhæver citykoordinator Mette Kragh Faurholdt fra C4, der dog oplever, at byen klarer sig bedre end mange andre.

- Vi har mange medlemmer, der lider. Men vi har ikke de samme udfordringer som i nogle jyske byer, hvor butikkerne ikke altid har været enige om, hvem der skulle holde lukket. Her har været sammenhold, og under omstændighederne går det bedre i Hillerød end mange andre steder, siger hun.

Butikkerne har for manges vedkommende brugt tiden på at tænke i nye salgsveje - især online - og Mette Kragh Faurholdt har bemærket flere meget opfindsomme idéer til at holde kontakten med kunderne ved lige.

Hun giver eksempler som Vinhuset Stoltz, der har etableret drive-in, så kunderne har kunne handle uden at forlade bilen.

Hos Butik Barcelona har man åbnet for, at kunder kan booke hele butikken til en times personlig shopping, og andre tøjbutikker har været gode til at lave videoer, der viser tøj og butik frem. Ligesom Chokolademageriet er mange virksomheder også blevet tvunget ud i impulsive løsninger med bestillinger på nettet.

- Jeg kan helt klart se en udvikling, det har tidligere været de store forretninger, der har haft ressourcerne til at tænke i digitale løsninger. Det her har fået mange ud af starthullerne, og jeg tænker, det er noget, de har tænkt sig at fortsætte med i fremtiden, når de har set, at det virker, siger Mette Kragh Faurholdt.

I sammenslutningen Hillerød Shopping er de gode idéer til initiativer i en coronatid derfor blevet delt til inspiration for medlemmerne.

- Det er vigtigt at bevare kontakten med kunderne, for der sidder også mange derhjemme og keder sig, så de er meget mere på nettet. Alle vil jo helst have en hyggelig by med masser mennesker, men det må vi vente lidt med, siger citykoordinatoren.