Påvirket mand forsøgte at køre fra politiet

En 36-årig mand forsøgte kort før klokken 16.00 fredag, at køre fra politiet på Overdrevsvejen. Det lykkedes ham dog ikke, og en efterfølgende test afslørede, at manden var påvirket af kokain og amfetamin. Manden havde i forvejen fået frakendt sit kørekørt og kan derfor se frem til at blive sigtet for adskillige færdselsovertrædelser.