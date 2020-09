Påvirket bilist anholdt

En 62-årig mand fra Københavns nordvest tiltrak sig politiets opmærksomhed lørdag formiddag, da han kørte mod syd ad Hillerød-motorvejens forlængelse. Han var nemlig flere gange ud over de dobbelte spærrelinjer. En patrulje standsede ham, og føreren blev testet positiv for euforiserende stoffer. Han blev anholdt klokken 10.44 med henblik på at få taget en blodprøve og er senere sigtet for forholdet.