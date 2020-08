Se billedserie Søren Sylvest (tv) og Kaj Lund (th.)har set frem til at den nye sveveflyver skulle lande i klubbens hangar. Foto: Allan Nørregaard

På tur i Gørløse: Hjemmeavl, mikrobryg og svævefly på himlen

Frederiksborg Amts Avis har gjort stop i Gørløse, hvor avisen lagde vejen forbi et lokalt mikrobryggeri, Skandinaviens største svæveflyveklub og en familie, der lever næsten selvforsynende.

01. august 2020
Af Johanne Wainø og Anna Törnqvist Jensen

Den store gule Netto-bygning tårner sig op i hjørnet af rundkørslen på Roskildevej, og efter få hundrede meter ad Borupvej kan Gørløse byskilt ses. Stationsbyen, der har omkring 1200 indbyggere, ligger omkranset af marker og grønt, men længere nede ad Borupvej - i nummer 80 - brager hiphopmusikken ud af højttalerne i det gamle mejeri. Det gamle mejeris skilt kan stadig anes på husmuren, men i dag er det ikke længere mælk, der bliver tappet i lokalerne. Nu er der øl i de store sølvtanke, der fylder det meste af mejeriets bygninger, og det er herfra det lille mikrobryggeri Gamma brygger 150.000 liter øl om året.

- Det startede egentlig som et ølkollektiv, og vi har også været flere bryggerier herude, men nu er vi kun os og bryggeriet Dry & Bitter tilbage, fortæller Jakob Houmøller, der er direktør for og medejer af Gamma.

Hver uge præsenterer mikrobryggeriet en ny øl, og ud over salg på barer og i bryggeriets egen webshop, bliver øllene også eksporteret til en lang række europæiske lande. Hvad der startede som et hobbyprojekt for fem drenge fra Nørrebro, er i dag blevet til en levevej.

- Vi vil bare gerne lave gode, drikkevenlige øl, som vi kan være stolte af. Altså, vi laver ikke øl med alt muligt skørt i bare for at gøre det. Det er jo bare øl, og de skal kunne drikkes, siger Jakob Houmøller.

Selvom drengene ikke kendte området i forvejen, er de ikke i tvivl om, at de ikke havde fundet samme muligheder for at skabe deres virksomhed i København.

- Vi kom i gang ret billigt, fordi det var et gammelt konkursbo her, og det havde ikke kunnet lade sig gøre tættere på København at komme i gang for samme penge. Så havde vi aldrig været, hvor vi er i dag. Det er ret fedt, at der findes sådan nogle muligheder her, siger Jakob Houmøller.

Middagen plukkes i haven På Dyrelykkegaard på Gl. Kurreholmvej står den ikke på ølbrygning, men derimod høst af svedjerug og ølandshvede. Her bor Rosa på otte år, Elmer på knapt fem år, mor Rikke Laurent Lund Adamsen og far Klaus Hegedahl. Med 4,5 hektar jord har familien nok at holde, og det foregår ofte med gammeldags landbrugsredskaber.

- Nogle af vores afgrøder høster vi med le, fordi det simpelthen er det, der giver bedst mening. Andre gange, når vi skal høste korn til dyrene, tager vi vores lille mejetærsker i brug, fortæller Klaus Hegedahl, mens han viser frem i familiens hjem gennem 12 år.

Stedet købte de som et håndværkertilbud, og efter år, hvor de har forsøgt sig med forskellige afgrøder, er familien næsten blevet selvforsynende.

- Vi lever vegetarisk, og vi har faktisk alt, vi skal bruge her. Vi laver altid mad ud fra, hvad vi har, hvilket jo er lidt omvendt af at finde en opskrift og tage ud for at handle til det, siger Rikke Laurent Lund Adamsen og opremser de mange fødevarer, der er at finde på gården.

Gemt bag ukrudt og markblomster vokser kartofler, squash, græskar og rød havemælde, i drivhuset vokser der tomater, i adskilte indhegninger går der gæs, høns, får, geder og heste, og i det fjerneste hjørne titter fem små huse frem. Det er familiens bistader, som det ældste barn Rosa har stået for, siden hun fyldte fem år.

- Dronningebierne har forskelligfarvede pletter, så jeg kan kende dem fra hinanden. Sidste år fik vi halvtreds glas honning fra ét bistade, forklarer Rosa, mens hun aer en af gederne på mulen. Bag hende løber lillebroren rundt med familiens hund, med hundesnoren hægtet fast i sine brune gummistøvler.

Hanen giver sig pludseligt til at gale og fuldender billedet af landlig idyl, men det er ikke, fordi familien helt undgår hverdagens stress og jag, fortæller Rikke Laurent Lund Adamsen.

- Vi er jo en børnefamilie, og ligesom mange andre børnefamilier, oplever vi da, at der er for få timer i døgnet. Men vi har accepteret, at gården er et livsprojekt, og at vi ikke altid når det hele. Og det er klart, at det tager tid at være selvforsynende, men vi sørger for at inddrage børnene i det, siger hun og Klaus Hegedahl tilføjer:

- Det sker da også, at vi må droppe madlavningen og cykle til Uvelse Brugs efter en økologisk frysepizza. En af mine kollegaer blev utrolig glad, da jeg fortalte det en dag. Hun havde næsten fået et billede af, at vi var en slags overmennesker, siger Klaus Hegedahl og griner.

Han arbejder på en skole i Slangerup, mens Rikke Laurent Lund Adamsen er psykolog og tilbyder hundetræning, terapi og skoleforløb på gården. Her inddrager hun ofte dyrene i sit arbejde.

- Vi er mange selvstændige erhvervsdrivende herude, så her er også liv om dagen. Særligt her i Kurreholm kommer vi hinanden meget ved og står altid klar til at hjælpe. Der er mange ting, vi ikke kunne have gjort uden gode naboer. Vi holder øje med hinanden og er altid klar til at hjælpe, hvis der opstår et problem, siger hun.

I dag rusker vinden ivrigt i træerne, men havde det været en vindstille sommerdag, ville flere svæveflyvere allerede i løbet af formiddagen have passeret gården fra luften. I stedet står Nordsjællands Svæveflyveklubs 15 svævefly parkeret, blankpolerede og pakket ind i stof i klubbens hangar.

Vil have flere med Formand for Nordsjællands Svæveflyveklub, Kaj Lund, har alligevel bevæget sig ud i klubbens lokaler på Kurreholmvej, hvor sort-hvid billeder af svævefly og indgraverede registreringsnumre vidner om klubbens over 75 år lange virke.

I dag er der stille, men i løbet af sommeren besøger klubbens 135 medlemmer ofte flyvepladsen, og flere har sågar tradition for at holde sommerferie i en håndfuld feriehytter, der ligger umiddelbart uden for pladsen. Denne sommer er det kun Søren Sylvest, der er medlem af klubben, som er på pladsen med sin kone og sine to børnebørn, Saga og Mira, som har holdt sommerferie på pladsen, så længe de kan huske.

- Os der er her, deler jo den samme interesse, og det gør, at her er et stort og stærkt fællesskab. Men der er også altid plads til nye medlemmer, siger Kaj Lund, der forklarer, at det kræver 70 flyveture med en flyvelærer, før man kan få lov til at begive sig ud på himlen alene.

Men når man når dertil, er det det hele værd, fortæller Kaj Lund.

- Når man lærer at læse luften, kan man flyve i to timer og nogle gange endda fire. Så kan man stresse helt af fra luften og komme helt væk fra hverdagens travlhed, siger han.

Men det er også spændingselementet, der gør det sjovt at flyve i svæveflyver, fortæller Søren Sylvest.

- Du har kampen med at holde dig flyvende, og det er sjovt, når man kan mærke, at man hele tiden bliver bedre og bedre til at afkode vejret og termikken, siger han.

Og de to medlemmer har om nogen set frem til denne sommer. En ny og imponerende svæveflyver, eller en fugl, som medlemmerne kalder dem, er nemlig netop flyttet ind i hangaren. En flyver af mærket Arcus, der kan holde sig længere i luften, og som endda har udklappelig motor, som er kraftig nok til, at flyet kan starte ved egen kraft.

- Den er betalt af klubbens medlemmer, og vi har længe sparet op til den, så det er virkelig noget, vi har set frem til, siger Kaj Lund, der vil være at finde på himlen over Gørløse til og med oktober, hvor sæsonen slutter.

