I Amtsmandshaven stårbilledhugger Mogens Bøggild fra Hillerøds monument som et mindesmærke over besættelsen. Foto: Camilla Bjørkman Aagaard

På tur blandt kunsten i det offentlige rum

Selvom udstillingssteder som Annaborg og Vandrehallen på biblioteket samt Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot holder lukket lidt endnu, er der gode muligheder for at få en kunstoplevelse, hvis man bare tager en jakke og et par gode sko på Kunsten i Hillerød er nemlig stærkt repræsenteret i det offentlige rum, især i bymidten og i gågaderne.