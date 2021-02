Se billedserie Butikschef i Name It i SlotsArkaderne, Charlotte Risager Kofoed, viser og fortæller om varerne, mens Cecilie, der arbejder i butikken, står bag kameraet. Foto: Allan Nørregaard

På trods af nedlukning: Børnetøjsbutik har stor succes med salg på Facebook

Hillerød - 01. februar 2021 kl. 05:32 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

- Vi synes godt nok, at det har været vildt at opleve, at der har været så stor interesse.

Sådan siger butikschef i børnetøjsbutikken Name it i Slotsarkaderne, Charlotte Risager Kofoed.

Hun er netop blevet færdig med denne lørdags første livevideo på butikkens Facebook-side. I to timer og tre kvarter har hun vist udsalgsvarer frem til piger i størrelse 6-16 år. Videoen blev optaget af en af butikkens ansatte på en mobiltelefon, og imens gik to andre ansatte rundt i butikken og pakkede de varer, som blev solgt under butikkens live med drengetøj i onsdags.

En stor del af gulvet er derfor fyldt med røde og brune Name It-poser med post it's med købers navn, ligesom der på gulvet også ligger grå forsendelsesposer til de kunder, der ikke selv kan hente varerne ved gitteret i butikken.

Har brug for pladsen Ideen om at sælge varerne på Facebook, hvor kunderne byder ind i kommentarfeltet, hvis de vil købe, opstod allerede for et år siden, fortæller Charlotte Risager Kofoed.

- Det kunne være sjovt at se, om vi kunne vise vores udsalg på Facebook. Det er ikke dårlige varer, men rester og udsalgsvarer, og vi har jo brug for pladsen mange gange, fordi der kommer nye varer hjem hele tiden, fortæller Charlotte Risager Kofoed.

Men inden de kom i gang, kom corona, og alle blev sendt hjem. Da butikken åbnede igen i starten af maj, væltede det ind med kunder.

- Vi måtte droppe alt det med live, for vi havde så travlt, og det fortsatte bare hele sommeren over, siger hun.

Hårdt arbejde er det værd Først da det blev Black Week i november lykkedes det at få lavet den første live, inden corona igen lukkede Slotsarkaderne ned kort før jul. I januar er de ansatte dog kommet rigtig godt i gang, og der har været live-sending flere gange.

- Det kræver et kæmpe, kæmpe forarbejde. Det tror jeg slet ikke, man er klar over med mindre, man prøver det selv. Der er rigtig mange ting, der skal spille. I virkeligheden tager det ikke lang tid at lave selve liven. Men det tager to-tre mand en til to arbejdsdage er gøre alt klar: Fra vi starter med at finde alle varerne, slår det op i systemet for at finde ud af, hvor mange vi har af hver, og så skriver vi skilte og gør området klar. Det er hårdt arbejde, men det er bestemt det hele værd. Vi er jo købmand, så vi vil gerne have nye kunder, men det handler mere om, at der nok går noget tid, før vi åbner igen, og det er super vigtigt, at vi holder kontakten med vores kunder hernede, og at vi siger, at vi stadig er her, forklarer butikschefen.

Hele Danmark køber ind Og det nye tiltag med salg på Facebook er blevet en kæmpe succes. De første par gange så 20-40 med, men siden er det gået stærkt, og rekorden er omkring de 80.

Der kommer hundredevis af kommentarer med bud undervejs, og videoerne, som bliver gemt på Name Its Facebook-side er ligeledes blevet set hundredevis af gange.

- Vi har fået så mange positive tilbagemeldinger. Vi har sendt varer til hele Danmark. Det har været helt vildt de sidste par uger, hvor vi har kunnet se, at interessen bare er steget og steget. Folk er så gode til at dele med deres venner, og så er det pludselig i hele landet, at folk kigger med, siger hun

- Det er det, der gør det endnu mere fedt. Det er vildt hårdt at stå og køre en live i to-tre timer, for man er på, og man skal huske meget. Man skal lige have lidt at drikke bagefter og samle sig, men tibagemeldingen er det hele værd, siger Charlotte Risager Kofoed.

Har hentet 60 procent Udover livevideoerne på Facebook kan man stadig kontakte butikken og købe over MobilePay, og de to tiltag tilsammen har reddet en stor del af den tabte omsætning.

- Jeg vil skyde på, at vi kan nå at hente 60-70 procent af omsætningen. Vi kommer ikke til at hente 100 procent, men jeg synes, det er okay det, vi har hentet, siger Charlotte Risager Kofoed, der roser sine ansatte, der knokler bag kameraet og i butikken.

Man skal starte et sted Charlotte Risager Kofoed mener, at flere butikker kan få succes med salg over Facebook.

- Alle kan gøre det her. Det er det værd at blive ved med at arbejde og vise, at man er her, for jeg tror også, at man vil blive husket for det, når man åbner op igen. Det handler om at få arbejdet noget op på Facebook. Men vi er jo også startet fra at have ikke ret mange følgere, da vi gik på i november til at vi snart har tredoblet antallet. Så der sker virkelig noget. Men vi har også stået med lives, hvor der ikke rigtig var nogen, der gad at købe noget, og hvor der næsten ikke var nogen på. Men man bliver nødt til at fortsætte og fortsætte, for lige pludselig er der hul igennem, siger hun.

Plads til butik og online Selvom det går forrygende med salget over Facebook, glæder Charlotte Riager Kofoed og de øvrige ansatte sig til at åbne butikken, når coronarestriktionerne tillader det. Selvom der ikke er personaleressourcer til at fortsætte de store livesendinger, når butikken også er åben, er konceptet dog kommet for at blive, mener butikschefen.

- Planen er helt sikkert, at vi fortsætter med det, men så skal det nok bare være i en mindre størrelse. Vores januar- og sommerudsalg bliver helt klart en del af det, så der sætter vi tid af til det. Vi lever og ånder for butiksverdenen, men vi må erkende, at vi bliver nødt til at kigge på den online verden. Det klogeste man kan gøre er at køre begge dele, hvis der er mulighed for det, siger hun.