Artiklen: På tæerne for at lokke kunder til byen

På tæerne for at lokke kunder til byen

Butikkerne i Hillerød markerede fredag, at der efter coronaaflysninger nu kan være plads til lidt større armbevægelser i gågaden.

Butikkerne i Hillerød Shopping holdt fredag fælles åbent til klokken 19, efter en lang periode med aflysninger på grund af covid-19 - formålet var at vise, at man sagtens kan shoppe og hygge sig i gågaderne, samtidig med at man tager hensyn til smitterisiko.