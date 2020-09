På stoffer i hvid Peugeot

Fredag eftermiddag ved 17-tiden mente en bilist på Hillerødmotorvejens forlængelse, at han kørte bag en hvid Peugeot med en mand, der var påvirket af spiritus.

Det blev anmeldt til politiet, og bilisten fulgte den hvide Peugeot til Industrivænget i Hillerød, hvor en 49-årig mand kort efter blev sigtet for at køre i en tilstand påvirket af euforiserende stoffer. Manden havde heller ikke et kørekort, oplyser Nordsjællands Politi.