På maleferie i eksotiske Goa

Hanne Bang på maleferie til det nordlige Goa i Indien. Her mødte de et helt anderledes land og indsamlede farverig inspiration og eksotiske sanseindtryk.

Gennem blyant, akrylfarver, tusch, detalje-, blind-, og rentegning har hun gennemarbejdet motivet og arbejder nu i Hannes atelier med at forstørre det op på et lærred.

»Det er et godt eksempel synes jeg. Det viser, hvordan opgaverne Hanne gav os var med til at udvikle vores ideer. Jo mere jeg arbejdede med vinduet, desto flere detaljer og dybde så jeg og kunne formidle. Man kan også se, at en af tegninger ikke er blevet helt færdig. Der ville jeg nok ned og bade eller til massage«, griner Vibeke.

For der var også plads til meget andet end maleri. Der blev arrangeret markeds- og tempelture, gået ture langs vandkanten og dyrket yoga og ayuverdisk massage. Kursisterne boede og havde malebase i det eventyrlige hus Villa Rivercat, der er med i bogen 1001 Escapes to Experience Before You Die og i sig selv er et kunstværk med mosaikker og fascinerende kroge.