På lejecykeltur forbi slotte og palæer i Kongernes Nordsjælland

Hillerød - 19. juli 2021

10 orange jernheste - eller rettere jernæsler - har fundet vej til Hillerød Station. Her står de på rad og række i cykelskuret og venter på, at en frisk turist tager dem med på tur. Det er firmaet Donkey Republic, der i en forsøgsordning har opstillet 10 lejecykler på stationen i samarbejde med Visit Nordsjælland.

Visit Nordsjælland anbefaler i forbindelse med æslernes ankomst en tur på Parforcerute 110.

Den tur, vil jeg tage. Både for at se, hvordan byens nye lejecykler fungerer, og for at se, hvad en eftermiddag i og omkring Hillerød har at byde på. For at låne en cykel skal man hente en app, hvilket er ret ligetil.

I appen kan jeg se, at der er 9 ledige cykler på Hillerød Station. Cyklerne har forskellige navne, men ellers er de ens.

De er orange, de har tre gear, brede dæk, et lille lad foran styret og en holder til en mobiltelefon.

Efter lidt overvejelse vælger jeg Lauren som min følgesvend. Jeg låser cyklen op med et swipe på telefonen, og så er Lauren klar til at komme med på tur.

I Barokhaven med Lauren

Afsted triller jeg, væbnet med vanddunk og nysgerrighed, for mit kendskab til Hillerød og omegn er endnu begrænset, og jeg er spændt på, hvad 'Kongernes Nordsjælland' egentlig er for en størrelse.

Solen bager, men sporadiske skyer og en smule vind gør det udholdeligt, ja faktisk behageligt.

Først går turen gennem byen på lettere hullede cykelstier og veje, til jeg når Frederiksborg Slot.

Ruten tager mig ad brostensgaden rundt om slottet, til jeg når første stop på min rute, Barokhaven, der er vældig livlig sådan en lørdag eftermiddag.

Brostenene er lidt hårde ved cyklen, og bagagebæreren rasler, men heldigvis er sædet blødt.

Familier og forældre med barnevogne går på stien langs søen, mens Den Lille Færge er ved at tage et nyt hold gæster ombord til en tur på Slotssøen.

Der bliver spillet musik et sted i det fjerne, hvilket gør den korte tur gennem den smukke barokhave og langs søen endnu mere fornøjelig.

Efter at have forceret en temmelig stejl bakke er jeg på vej ud af byen ad Københavnsvej.

Afsted mod skoven Der er stort set ingen andre end Lauren og mig på cykelstien. En enkelt rytter i lycra passerer, men ellers møder jeg kun en håndfuld motorcyklister og nogle få bilister, inden jeg drejer til venstre ad Overdrevsvejen.

Andet stop på ruten er Fangfolden, men et stop bliver det faktisk ikke for mit vedkommende, for det eneste, jeg kan se er en parkeringsplads., hvor et par med mountainbikes er ved enten at gøre sig klar til en tur i skoven eller pakke sammen. Jeg cykler videre og erkender efter et par minutter, at jeg nok har passeret Fangfolden.

Så må jeg bruge lidt ekstra tid ved næste stop.

Jeg kører ad den bakkede Glarmestervej gennem skoven, der er helt tom for mennesker. På højre hånd passerer jeg et radiotårn bag et pigtrådshegn og 50-100 meter længere henne, hvor Glarmestervej er blevet til Ottevej, en bunker, der er skjult i en bakke.

Jeg gør et kort ophold ved bunkeren, får vejret og nyder solen og stilheden, inden jeg fortsætter mod Kongestjernen.

Kongelige jagtmarker Kongestjernen ligger placeret midt i et kryds med otte veje, der fordeler sig med 45 grader mellem hinanden og strækker sig så langt øjet rækker.

Her har kongen for nogle hundrede år siden stået og ventet, mens jægere og jagthunde har drevet byttet mod ham, til det var udmattet, og kongen kunne gøre det af med det med sin dolk.

Som jeg står her, helt alene i krydset, kan jeg næsten forestille mig, hvordan kongen, ligesom jeg, har stået og spejdet ned ad de snorlige veje. Alt imens byttet er kommet tættere og tættere på.

Jeg fortsætter ad Etvej, kører nordpå ad Københavnsvej og drejer vestpå ind i skoven på en sti et par hundrede meter inden Overdrevsvejen.

Et rådyr rejser sig nogle meter fra vejen og løber dybere ind i skoven, til det er ude af syne.

Jeg kommer til at cykle forbi den vej, jeg skulle have været ind ad.

Det er egentlig ikke så underligt, for det er ikke en rigtig vej, men en lille, smal jordsti, der ligger godt skjult i den tætte bevoksning langs den unavngivne vej, jeg nu cykler på.

Kongens fiskehytte Jeg krydser et lille vandløb på en smal træbro, og fortsætter op og ned i den bakkede skov.

Der er nogle flere mennesker her, og man fornemmer, at byen er lige ude på den anden side af træerne.

Jeg passerer både hundeluftere og to mænd i hatte, der snakker sammen på en bænk i skyggen fra de store træer.

På højre hånd ligger en fin sø, der er fyldt med åkander og insekter, og på den modsatte side af søen kan jeg ane det næste stop på min tur. Fantasiens Ø.

Jeg cykler rundt om søen, til jeg når ruinerne af det, der engang har været Frederik VII's lystpalæ.

Der er ikke så meget tilbage, men sikke en udsigt, kongen og hans venner har haft, når de har været på fiskeferie her i skoven.

Farvel til Lauren Efter at have nydt synet af søen fra ruinerne af det gamle palæ for en stund, tager jeg Lauren med på sidste etape af turen, der går ad den gamle kongevej langs Teglgårdssøen.

I sin tid måtte kun kongen benytte vejen, men det har heldigvis ændret sig, og jeg kan nyde synet af sommerglade badende i søen, mens jeg passerer, inden jeg drejer til højre mod stationen.

Jeg afleverer Lauren i cykelskuret, låser cyklen gennem appen på min telefon, og siger tak for denne gang. 60 kroner kostede turen, der inklusive pauser og et par utilsigtede afstikkere tog to timer.

Selvom Lauren og de andre æsler kun har tre gear, og nogle af bakkerne var hårde at bestige, og selvom affjedringen måske nok egner sig bedst til en tur rundt i byen, var de to timer og 60 kroner godt givet ud.

Parforcerute 110 er blot en af mange ruter i og omkring Hillerød, så hvis man er til sightseeing på cykel, er der muligheder nok til hele sommeren.

På Donkey eller på egen cykel.