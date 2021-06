Se billedserie Christina Spangsberg, laborant i Hillerød Forsyning, skal fra 1. juli hver dag sende en prøve fra Hillerøds spildevand til pcr-test hos Eurofins i Vejen, som skal afsløre, om der er coronaudbrud i Hillerød. Foto: Kenn Thomsen

På jagt efter corona i spildevandet

Overvågning af spildevand skal erstatte hyppige coronatest. Hillerød Forsyning er med i forsøg, der skal føre til udrulning af metoden over hele landet.

Hillerød - 18. juni 2021 kl. 07:02 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Om få måneder må Copenhagen Medicals og de mange timelønnede podere formentlig se sig om efter noget andet at lave.

I stedet får de ansatte på landets renseanlæg en ekstraopgave og skal til at lede efter coronavirus i spildevandet.

Dna fra virus ender nemlig i afføringen hos den syge, og dermed i spildevandet. Hvis en person i Hillerød får corona, vil det derfor kunne findes i spildevandsprøven efter et par dage.

- Vi vil kunne finde det, før man selv ved, man er syg. Og så er der jo mange, der bliver syge uden at få symptomer, og der vil vi også kunne finde det på den her måde. Det er ikke sådan, at vi 1:1 kan sige, hvor mange, der er syge, men det giver en meget tydelig indikation af, om der er noget i gære, fortæller Pernille Ingildsen, leder af Hillerød Forsynings projektafdeling, som igennem et stykke tid har deltaget i udviklingen af en metode, der skal kunne finde corona i vores spildevand.

1. juli begynder en måneds pilotprojekt, hvor man i 20 kommuner landet over vil tage daglige prøver af spildevandet, og Hillerød Kommune er en af dem.

Laborant i Hillerød Forsyning, Christina Spangsberg, skal gennemføre forsøget. En gang om dagen skal hun tage en prøve af vandet, der kommer ind på renseanlægget på Solrødgård, og sende prøven til Europfins i Vejen.

Der tages i forvejen prøver af vandet, der kommer til renseanlægget. Det sker to gange om måneden, og prøven undersøges for kvælstof, fosfor og organisk stof, og bruges af Miljøstyrelsen til at holde øje med, hvor meget anlægget er belastet.

Men nu kommer prøvetagningssystemet i sving hver dag.

- Det er dna i virus, vi finder. Det er faktisk en supergod ting at måle i spildevand, fortæller Pernille Ingildsen.

En pcr-test hos Eurofins kan sidenhen afsløre, om der er virus i spildevandet.

Idéen er, at hvis man finder corona i prøven, ved man, at der er et udbrud i Hillerød.

- Så kan man gå opstrøms i systemet og tage prøver ved pumpestationer, ved vejriste eller brønde. Så kan vi finde ud af, hvor det er, smitten kommer fra. Lige nu har vi jo et udbrud af covid-19 ved Grønnevang Skole, og der vil man kunne se det i spildevandet, siger Pernille Ingildsen.

Udrulles i hele Danmark Der er blevet arbejdet på at udvikle metoden i et års tid, hvor både DTU og Eurofins har arbejdet på at finde en god metode - ligesom det er gået stærkt med at udvikle vacciner mod covid-19, er denne testmetode også blevet udviklet ekstraordinært hurtigt.

Der har været forsøg på Bornholm, og nu testes det så i 20 kommuner i juli, i et pilotprojekt finansieret af Statens Serum Institut.

- Målet er, at det skal udrulles i hele Danmark, siger Pernille Ingildsen og fortsætter:

- Fordi vi har en så tæt teststrategi, har det ikke tidligere givet så meget mening. Men nu gør det, for nu, hvor de fleste er vaccineret, vil man udfase det fleste teststeder. Og så vil man i stedet holde øje med spildevandet og finde det på den måde, siger hun.

Blodprøve på hele byen Idéen i at undersøge spildevandet kan få betydning langt ud over coronapandemien, mener Pernille Ingildsen.

- Ved at måle på spildevandet kan vi finde sygdomme, men vi kan også finde euforiserende stoffer og medicinrester. Det bliver et flydende regneark, som kommer ind, som vi kan bruge til at holde øje med den kollektive sundhedstilstand. Det er ligesom at tage en blodprøve på hele Hillerød, siger hun og forklarer:

- Hvor mange euforiserende stoffer tager de i Hillerød, og hvor mange tager forskellige typer af medicin? Vi kan også finde multiresistente bakterier i spildevandet. På den helt store klinge kan det bruges, til at gøre folk i byen så sunde som muligt. Der kan man tage de her data og bruge dem til at beslutte, hvad man skal sætte i værk for, at befolkningen bliver sundere. Det er en hel ny verden, der åbner sig. Faktisk har det været mulig i noget tid, men covid-19 gør, at det nu bliver relevant, siger hun.

