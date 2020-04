PFA overvejer at lave hotel til boliger

Efter planen begynder Momentum Plus efter sommerferien at opføre hotel- og boligprojektet på Markedspladsen i Hillerød for PFA Ejendomme. Hotellet skal drives af Zleep Hotel, som forventer at kunne modtage gæster på hotellet i efteråret 2021. Illustration: Mikkelsen Arkitekter

Nu taler PFA-direktør om nødplan for sit kommende hotelbyggeri på Markedspladsen.

Hillerød - 17. april 2020 kl. 15:07 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter flere års boom på hotelmarkedet i København og nærmeste omegn, har coronakrisen sat en effektiv stopper for hotelgæsterne og fået investorerne til at tøve med nye hotelplaner. Der er ellers udsigt til, at den samlede hotelkapacitet i Danmark vil stige med 6,7 procent i 2020 og 5,7 procent i 2021, og i Købehavn med hele 33 procent frem til 2022, fremgår det af en artikel i Børsen.

Men i disse uger bliver flere store hotelprojekter sat i bero. Det drejer sig blandt andet om et endnu ikke offentliggjort samarbejde mellem PFA Ejendomme og en stor hotelkæde. Det fortæller Michael Bruhn, direktør for PFA Ejendomme, til Børsen.

Men det gælder ikke PFA's hotel i Hillerød, det kommende Zleephotel, som skal opføres på Markedspladsen. Og det skyldes blandt andet den aftale, PFA Ejendomme fik tilføjet til købsaftalen med Hillerød Kommune, da pensionsselskabet købte Markedspladsen af kommunen og planlagde et kombineret bolig- og hotelprojekt, siger direktøren til Børsen.

Af aftalen fremgår det, at hoteldelen af projektet på Markedspladsen skal drives som hotel i mindst tre år. Hvis det herefter står tomt, skal PFA forsøge at finde en ny hoteloperatør. Hvis det ikke er lykkedes i løbet af et år, kan ejendommen bygges om til boliger.

- Vi prøver altid at have en plan for, hvad vi kan bruge hotellerne til, hvis det ikke er moderne at bo på hotel. Projektet i Hillerød kan vi eksempelvis lave om til boliger, hvis hotellet ikke kan overleve, så vi prøver at manøvrere så godt, vi kan, siger Michael Bruhn til Børsen.

Udover hotellet på Markedspladsen i Hillerød er PFA Ejendomme ved at opføre to hoteller i Storkøbenhavn. Den samlede investering i de tre projekter er på cirka 500 millioner, oplyser Michael Bruhn til Børsen.

Projektdirektør Michael Sheikh fra Momentum Plus, som står for opførelsen af projektet på Markedspladsen oplyste i slutningen af marts til Frederiksborg Amts Avis, at opførelsen af hotel og boliger begynder efter sommerferien.