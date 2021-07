Se billedserie Carten Post har været ansat som parkeringsvagt i Hillerød Kommune i lidt over 10 år. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: P-vagt: Langt de fleste, jeg møder, er søde og rare Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

P-vagt: Langt de fleste, jeg møder, er søde og rare

Hillerød - 23. juli 2021 kl. 07:02 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

Bip. Bip. Bip. Det er formiddag. Vi befinder os på parkeringspladsen mellem Fiskespringvandet og Posen, og 61-årige Carsten Post er i gang med at scanne nummerpladerne på de biler, der holder parkeret.

- Lyden ændrer sig, hvis vi kommer forbi en bil, der ikke er scannet ind i systemet, siger Carsten Post og tilføjer:

- Den første time er gratis, men det kræver, at man har tastet sin bil ind i systemet. Mange tror, at p-skiven er gyldig betaling, når man kun skal holde her i under en time, men det er den desværre ikke, og det er en af de typiske fejl på denne her parkeringsplads, siger han, og fortsætter bipperiet. Bip. Bip. Bip.

- Hej Carsten! Er du ude med riven?, siger en dame med et stort smil på læben, da hun kommer gående forbi.

- Der er heldigvis ikke noget at komme efter indtil videre, svarer Carsten, og sender et smil og et venligt blik retur.

Kun ét alarmkald Carsten Post har været parkeringsvagt i Hillerød Kommune i lidt over 10 år, og i al den tid er det kun sket én gang, at han har måttet trykke på sin overfaldsalarm.

- Det var faktisk lige heroppe på Slotsgade. Det er omkring tre-fire år siden, siger den garvede parkeringsvagt og peger hen imod det stykke af vejen, der ligger mellem baren Socialz og Nordea.

- Der er standsningsforbud på det stykke, og det var der en dag en ung mand, der havde valgt at se igennem fingre med. Da jeg sagde det til ham, truede han med, at jeg kunne få nogle tæv, og så begyndte han at skubbe til mig. Jeg følte mig så truet, at jeg valgte at trykke på alarmen, og så kom politiet. Men ellers har jeg aldrig haft de store problemer. Jeg tager det i opløbet, siger Carsten Post, som er en mand med brede skuldre og overarme af granit. For fem gange om ugen træner Carsten bokseelever i Gilleleje Bokseklub. Han har selv bokset på højt plan før i tiden, og dertil har han en fortid i militæret.

- Konflikthåndtering er en vigtig og væsentlig del af jobbet, og jeg har helt klart kunnet trække på nogle af mine erfaringer fra min tid i militæret, hvor der også var fokus på konflikthåndtering, når der til tider har været opløb til konflikt, siger Carsten Post.

Frihed under ansvar Turen går videre ned gennem gågaden med kurs mod taxaholdepladserne ved Torvet. Flere hilser på Carsten undervejs. Mænd, kvinder, unge og ældre. Imens fortæller Carsten om, hvad det er, der har fået ham til at traske Hillerød Kommunes gader tynde i mere end et årti.

- Det er et job med frihed under ansvar, og vi bestemmer helt selv, hvilken rute vi går, og om vi den ene dag vil være der en time ekstra, for så at kunne gå en time tidligere en anden dag, hvis man skal noget vigtigt. Det sætter jeg stor pris på, siger han.

Carsten Post fortæller også, at der ikke er noget budget for, hvor mange afgifter, der skal deles ud, og at han synes, at det er trist, når han gang på gang skal skrive afgifter til de samme.

- Det bedste ved jobbet er, når folk er glade og tilfredse. Nogen tror fejlagtigt, man som parkeringsvagt synes, at det er fedt, når der skal skrives en afgift. Sådan tænker jeg ikke. Det er tværtimod trist, at det ofte er de samme gengangere, vi skriver afgifterne til, siger Carsten Post, inden han bliver stoppet af en dame. Hun vil gerne have Carsten til at tjekke, om hun har sat parkeringsappen rigtigt til. Det har hun, og damen takker for hjælpen, inden hun sætter kurs ned mod Torvet.

Standsning forbudt! Carsten sætter kurs i den stik modsatte retning. For han har fået øje på en bil, der er standset oppe på hjørnet ved Kannikegade, hvor man ikke må holde.

- Der er standsningsforbud, så ham der skal jeg lige op og tale med, siger Carsten, og de sorte arbejdssko, der i gennemsnit bevæger sig 15-16 kilometer om dagen, er oppe ved den ulovligt parkerede bil i en hulens fart.

- Hej, husk at der er standsningsforbud, der hvor du holder, siger Carsten Post i en venlig men bestemt tone til en middelaldrende mand, der står ved siden af sin sorte bil.

- Jeg er lige kommet, svarer manden, som god ved at den er gal. For han er allerede på vej ind i bilen igen.

- Ja, men du må ikke holder der, svarer Carsten, og manden og den sorte bil forlader Kannikegade.

Afgift og dokumentation En anden bilejer, der holder parkeret på Søndre Jernbanevej, er ikke i nærheden af sin bil, da scanneren pludselig siger »duuut« i stedet for »bip«. Syv minutter senere er bilejeren stadig ikke at se, og Carsten finder kameraet frem og beder den lille printer, han har hængende i sit bælte, om at spytte en afgift ud.

- Hvis der er nogen som helst tvivl om noget, eller hvis ejeren af en bil pludselig siger, at bilen ikke har holdt det sted, der står på afgiften, så skal dokumentationen være i orden, siger Carsten Post, inden han sætter den gule afgift under bilens venstre vinduesvisker.

Han går videre hen mod parkeringspladsen ved vejen Bag Haver. Her er der ikke noget at komme efter.

I mellemtiden er manden, der holder ulovligt parkeret på Søndre Jernbanevej nået tilbage til sin bil.

De fleste er søde Da Carsten går tilbage mod Søndre Jernbanevej, har ejeren fundet den gule afgift, der har ventet på ham i forruden, og da han spotter afsenderen, trasker han målrettet hen imod Carsten.

- Må man ikke holder der i en halv time?, spørger manden.

- Kun ved af- og pålæsning, svarer Carsten, og efter et »Når«, vender manden rundt og går tilbage til sin bil, sætter sig ind, og sætter kurs mod Østergade.

De første par timer af dagen er nu gået, og der har endnu ikke været optræk til ballade.

- Langt de fleste, jeg møder, er heldigvis søde og rare. Det er kun meget få, der er helt umulige, siger Carsten Post om jobbet som parkeringsvagt, inden han sætter kurs mod en af kommunens øvrige parkeringspladser.