P-strid i forbindelse med nyt stort havecenter

Det er en god nyhed, at plantemarkedet BilligBlomst vil slå dørene op til en ny stor forretning på Sigrunsvej 6 over for Bauhaus. Det mener varehuschef i Bauhaus Hillerød René Hjelm, der kender forretningen særdeles godt. Han har nemlig selv arbejdet for dem, og han ved, at den store butik tiltrækker massevis af kunder, der også vil lægge vejen forbi Bauhaus.