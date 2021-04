Se billedserie Den sidste del af Københavnsvej blev for 300 år siden kaldt »Alléen«, netop på grund af rækken af lindetræer, der strakte sig fra enden af Batzkes Bakke hen til broen over jernbanen.Postkort af Lennart Weber

Send til din ven. X Artiklen: P-pladser kan spænde ben for historisk allé Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

P-pladser kan spænde ben for historisk allé

Hillerød - 19. april 2021 kl. 04:55 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Politikerne i tre af Hillerøds fagudvalg ser positivt på foreningen Bevar Hillerøds ide om at genskabe en historisk allé af lindetræer fra 1726 på Københavnsvej og Batzkes Bakke. Men politikerne er dog bekymrede for, at man dermed mister 12 parkeringspladser til Bymuseet og cirka 60 uofficielle parkeringspladser i rabatten langs Batzkes Bakke. Det fremgår af referater fra møder i Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Natur-, Miljø- og Klimaudvalget i sidste uge.

Sagen bliver yderligere kompliceret af, at de 60 pladser til parkering på Batzkes Bakke i dag slet ikke er udlagt som parkeringspladser, men derimod med tiden bare er blevet parkeringspladser, uden at kommunen eller andre har grebet ind eller givet bøder.

Parkering eller allé? Formand for Arkitektur, Byplan- og Trafikudvalget, Dan Riise (V), der også er med i styregruppen, er splittet i sagen.

- Der er 12 officielle parkeringspladser, og resten er tilegnet sig. Vi vurderer, at mange af dem, der parkerer der, arbejder eller bor i bymidten, og så har vi et fælles problem. Mennesker skal jo holde et sted, men vi vil på den anden side gerne lave en allé. Det kan ikke lade sig gøre at lave projektet, hvis der skal holde biler hele vejen ned ad bakken. Jeg bruger rigtig meget tid på at prøve at få styr på parkeringen i Hillerød og få folk til at komme og handle, men jeg er også rigtig interesseret i, at projektet bliver til noget, for det vil være godt for alle, siger Dan Riise.

- Kommunen burde have håndhævet, at det ikke er officielle parkeringspladser, men det ændrer ikke ved, at der er et problem, som vi skal løfte i fællesskab. Der er længe siden, der er noget så spændende som det her projekt i Hillerød, tilføjer han.

Otte meter høje træer Den frivillige forening Bevar Hillerød ønsker at samle 25 millioner kroner sammen til at genetablere lindealléen på Københavnsvej og Batzkes Bakke og lave lyskryser ved Tikanten om til en plads med en rundkørsel. Da man for 300 år siden ankom til Hillerød fra København, stod der store lindetræer langs begge sider af Københavnsvej fra krydset ved Carlsbergvej og videre ned ad Batzkes Bakke. Den sidste del af Københavnsvej blev dengang derfor kaldt »Alléen«, netop på grund af rækken af lindetræer, der strakte sig fra enden af Batzkes Bakke hen til broen over jernbanen. Den tidligere allé bestod af en enkelt række træer på hver side af Københavnsvej, mens der på Batzkes Bakke var en dobbeltallé med to rækker træer i begge sider. I 1865 begyndte man at fælde træerne, men står det til foreningen vil både de tilbageværende og de fældede lindetræer blive genplantet i 2023. Træerne skal have kegleformet top og være otte meter høje, så der er plads til, at man kan gå og cykle under træerne.

Macholm: Fantastisk ide Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Rikke Macholm (SF) er meget begejstret for projektet.

- Det er en fantastisk god ide. Det bliver en fortsættelse af Barokhaven, og historisk set er det rigtig spændende, hvis man kan bringe det tilbage til det, der var engang, siger hun.

Hun er dog også bekymret for parkeringspladserne, som skal fjernes, hvis projektet skal være, som det ser ud nu.

- Som kulturudvalg skal vi også varetage Bymuseets interesser, og det vil være nødvendigt, at der er parkeringspladser. Vi kan godt se, at byen mangler parkeringspladser, og vi skal jo ikke bare bygge et parkeringshus på et andet grønt område. Vi må tænkte kreativt og finde parkeringspladser et andet sted i området, siger hun.

Bør tænke langsigtet I styregruppen, der skal arbejde for at genskabe den gamle allé, sidder som formand og næstformand Sven Demant og Hans-Jørgen Petersen, der begge bor på Batzkes Bakke, samt Dan Riise (V), Slots- og Kulturstyrelsen v/slotsgartner John Nørgaard og direktør på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, Mette Skougaard.

Sven Demant håber, at politikerne vil tænke mere langsigtet end blot et hensyn til parkeringspladser.

- Det kunne godt gå hen og blive en showstopper. Hvis politikerne vil ændre området til parkering, kan vi ikke løfte opgaven. Vi kan ikke få fondsmidler til et projekt med offentlige parkeringspladser, og vi skal jo rejse 25 millioner kroner. Det her er et kulturhistorisk projekt, som vil være til glæde, gavn og stolthed for Hillerøds borgere flere generationer frem. Det er en sag i en større tjeneste, men nu er der gået politik i den, siger Sven Demant.

Han mener, at man bør tænke på, at muligheden for at understøtte det grønne bælte som bufferzone imellem St. Dyrehave og Frederiksborg Slot vil forsvinde for altid, hvis først der etableres en parkeringsplads.

- Politikerne kan vælge at lave den matrikulede sti med de selvbestaltede pladser om til en parkeringsplads, men det er ikke hensigtsmæssigt, da parkeringspladsen vil ligge som en kile imellem den fredede slotshave og boligområdet med de stramme restriktioner og bevaringsværdige villaer. Af samme årsag vil omdannelse af området til parkeringsplads være i direkte strid med legacy-tanken i den regenerative økonomi under FN's verdensmål 11 bæredygtige byer. Det vil ingen af os være stolte over - heller ikke vores børnebørn, siger Sven Demant.

Økonomiudvalget skal onsdag drøfte sagen, inden byrådet skal tage stilling til den i næste uge.