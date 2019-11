Se billedserie Kommunen har solgt p-huset i Østergade til Ejendomsselskabet Domea, der vil bygge boliger i tre etager ovenpå parkeringshuset og samtidig renovere det. Foto: Allan Nørregaard

P-hus lukker ikke under renovering

Hillerød - 02. november 2019 kl. 18:50 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En række handelsdrivende i Helsingørsgade er bekymret for, hvad det kommer til at betyde, at parkeringshuset i Østergade skal renoveres, og der skal bygges boliger ovenpå i tre etager.

Bekymringen kom til udtryk på et tidligt dialogmøde torsdag aften, som Hillerød Kommune havde indbudt til for at høre borgernes syn på projektet, inden arbejdet med lokalplanen går i gang.

Susanne Yde, der ejer Unik Optik i Helsingørsgade, understregede over for bygherren og Rambølls arkitektfirma samt de fremmødte byrådsmedlemmer, at det er utroligt vigtigt for butikslivet i området, at kunderne kan parkere, mens byggeriet står på.

- Hvornår starter byggeriet, og vil der stadig være en times gratis parkering? Hvad med under byggeperioden? Det er meget, meget vigtigt, at der er parkeringspladser nok, sagde Susanne Yde.

Jesper Lorentzen, medejer af Frederiksborg Gruppen, der skal drive parkeringshuset, kunne dog berolige hende.

- Vi renoverer den ene halvdel og bygger ovenpå den, og så laver vi den anden halvdel bagefter. Vi lukker aldrig p-huset helt ned, men vi begrænser antallet af pladser i byggeperioden, sagde Jesper Lorentzen.

Dan Riise (V), formand for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget, der ledte mødet supplerede med, at det endnu ikke er besluttet, om der skal være en times gratis parkering i p-huset. Susanne Yde ville vide, om der blev skiltet til andre p-pladser i nærheden under byggeperioden, f.eks. de nærliggende pladser oven på Svendsen & Søn. Dan Riise takkede for rådet og understregede, at alle gode input og ideer blev skrevet ned og taget med videre i processen.

Renoveringen tager omkring et år, og lokalplanen forventes at blive vedtaget i august næste år, hvis alt går efter planen.

Problemer med varebiler

Også repræsentanter fra Vinhuset Stoltz og Irma, der er naboer til parkeringshuset, var mødt op på mødet for at høre mere om projektet. Hos Irma er man især bekymret for højden på varegården, hvor store lastbiler leverer varer til butikken. I fremtiden skal varegården dækkes over, og bliver varegården ikke høj nok, kan lastbilerne ikke komme ind. Alternativt skal de køre ned ad rampen og læsse af, men det kan skabe farlige situationer. Arkitekt Kristian Seier fra Rambølls arkitektfirma understregede, at man allerede er i dialog med Irma om en løsning.

- Det er et af de problemer, der bare skal løses. Det er ikke løst endnu, men vi lover jer, at det bliver samarbejde hele vejen frem, sagde Kristian Seier.

Flere borgere var også mødt op og stillede spørgsmål om blandt andet højder og det fremtidige antal parkeringspladser i p-huset. Parkeringshuset rummer i dag 216 offentlige p-pladser. Derudover er 43 pladser udlejet til Nordsjællands Politi. Med renoveringen af p-huset forsvinder cirka 26 pladser, og det bekymrede flere af de fremmødte, der ville sikre sig, at der nu er pladser nok tilbage.

Dan Riise fortalte, at p-huset i dag kun cirka er 60 procent fyldt.

- Der er parkeringspladser nok til det her projekt. Der holder flere nu end for tre måneder siden, men det ændrer ikke fakta: Vi har ikke råd til at renovere parkeringshuset selv. Det her er et forsøg på at lave noget smukt og også bevare parkeringspladserne, sagde Dan Riise.

Over parkeringshuset skal der bygges 41 familieboliger og 23 ungdomsboliger.