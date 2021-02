Overvejer chancekø til vaccination

To ansatte i covid-19 vaccinecenteret fik mandag vacciner, som var i overskud. Det giver mening, mener formand for Region Hovedstadens sundhedsudvalg.

Af Per Skovkjær Sand

I Fredensborg blev enkelte ledere i kommunen vaccineret »uden om listerne«, fordi der var vacciner i overskud, som skulle bruges hurtigt, og på Hillerød COVID-19 vaccinationscenter blev to ansatte vaccineret den første dag, fordi der var to vacciner i overskud, da alle de borgere på 93 eller derover, som havde fået en tid til vaccine, havde fået deres stik.

De to medarbejdere i Hillerød fik vaccinerne med det forbehold, at det ikke er sikkert, de kan få den anden vaccination.

Vaccinationerne uden om Sundhedsstyrelsens prioriterede rækkefølge skyldes, at vaccinerne har en meget kort holdbarhed, og ingen ønsker, at der skal gå vacciner til spilde.

Det får formanden for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden Christoffer Buster Reinhardt (K) til at overveje at lave en chancekø, når vaccinationscentrene kommer op i gear med mange vaccinationer hver dag.