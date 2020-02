Se billedserie Projektleder Christian Bøjden fra Adserballe & Knudsen, borgmester Kirsten Jensen (S) og overtandlæge Kathrine Lommer Nørgaard styrede spaden ved gårsdagens første spadestik til Hillerød Kommunes kommende tandpleje og tandregulering.Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Overtandlæge: Sammenlægning er en udfordring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Overtandlæge: Sammenlægning er en udfordring

Hillerød - 21. februar 2020 kl. 04:21 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter flere års forarbejde kan byggeriet af Hillerød kommunes nye tandpleje og tandregulering nu gå i gang på Carlsbergvej ved siden af Frederiksborg Byskole. Byggeriet blev torsdag skudt i gang, da der blev taget første spadestik.

Det er totalentreprenøren Adserballe & Knudsen, der skal bygge den nye klinik på 1418 kvadratmeter fordelt på fire etager. I dag ligger tandplejen på Frederiksborg Byskole, Grønnevang Skoles afdelinger på Jespervej og i Østervang, på Hillerødsholmskolen og Hillerød Vest Skolen afdeling Ålholm, men i fremtiden vil de fem klinikker altså blive samlet i én fælles klinik

- Vi får samlet nogle af vores decentrale tandklinikker, og vi regner med, at det giver en masse fordele som arbejdsplads, fordi man er tæt på hinanden, og man derfor kan planlægge og arbejde sammen. Så kan man måske også tilbyde behandlingen på en anden og mere effektiv måde end i dag. Det kan få betydning for borgerne, der kommer hos jer , for nogle af dem har noget med tænderne, som betyder, at de ellers skulle flere steder hen, sagde borgmester Kirsten Jensen (S) i sin tale, inden spaden blev sat i jorden.

Ingen simpel organisme

Tandplejen vil samle en lang række opgaver under ét tag så som almindelig tandbehandling, tandregulering, kirurgiske behandlinger og behandling i narkose.

- Det viser lidt om, at det ikke er en simpel organisme, som I har planer for. Vi regner som sagt med effektivt samarbejde med hinanden og også meget mere effektiv udnyttelse af materiale og maskiner, sagde Kirsten Jensen.

En udfordring for ansatte

Ifølge overtandlæge Kathrine Lommer Nørgaard bliver samlingen lidt af en omvæltning for de 55 ansatte i tandplejen.

- Det er seks forskellige kulturer, der skal mødes under samme tag. Vi ved godt, at det er en udfordring, men det kommer vi til at klare. Det handler om at vænne sig til den nye situation, siger hun.

Hun har selv stået i spidsen for den projektgruppe, der har samarbejdet med Adserballe & Knudsen og arkitektfirmaet JW Arkitekter.

- Det har været så sjovt og en helt vild proces. Jeg synes, at vi har båret en masse til bordet og givet input til, hvad der er mest praktisk for os som ansatte, og det er der blevet lyttet til. Så overordnet set er der masser af god energi. Det giver god mening at få lagt kompetencerne under samme tag, for det sparer en masse, og borgerne skal kun komme ét sted, siger Kathrine Lommer Nørgaard.

Vigtig nerve inde i tanden

Katja Viltoft fra JW Arkitekter fotalte, at bygningen er udformet som en kindtand - hvid og bred.

- Inde i tanden er nerven. Nerven er det centrale rum, der binder alle funktioner sammen og det fællesskab, der opstår på tværs. Der skal selvfølgelig være hvidt, ordentligt og rent ligesom en rigtig tand. Man skal blive venligt taget imod, og børnene skal ikke være bange for at gå til tandlægen, sagde Katja Viltoft.

Byggeriet skulle oprindelig have været færdigt til efteråret men er blevet forsinket, fordi ingen af de entreprenører, der oprindeligt bød på opgaven kunne klare det for det beløb, som byrådet havde sat af. Der var sat over 31 millioner kroner af, men byggeriet er endt med at blive fem millioner kroner dyrere. Den højere pris skyldes højkonjunktur i byggebranchen, har borgmester Kirsten Jensen tidligere forklaret.