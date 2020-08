Tidligere konservative Mette Thiesen er i dag spidskandidat for Nye Borgerlige, som nu indgår et valgforbund med Konservative i Hillerød for at undgå spild af borgerlige stemmer. Foto: Allan Nørregaard

Overraskende valgforbund

- Vi har mange områder, hvor vi har samme holdninger, politik og interesse for udviklingen af vores kommune, hvorfor vi har valg at indgå et valgteknisk samarbejde, skriver Brian Nedergaard, formand for konservative og Morten Bille, formand for Nye Borgerlige, i en pressemeddelelse.