Overfald i bymidten: Politet leder efter vidner

Nordsjællands Politi leder efter vidner til et overfald som skete midt i Hillerød tidligt lørdag morgen. Det gik ud over en 58-årig mand fra Skævinge, som var på vej hjem fra julefrokost et sted i byen, da han klokken 03.50 blev overfaldet af fem mænd på vejen Bag Haven. Uden nogen særlig årsag blev han sparket af de fem mænd, som bagefter stak af i ukendt retning, uden at den 58-årige mand kunne nå at se nærmere på overfaldsmændene. Politiet har derfor ikke noget signalement af de fem mænd.