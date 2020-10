Artiklen: Over 95.000 kroner indsamlet til Røde Kors i Hillerød

Trods Covid-19 og regnvejr søndag formiddag lykkedes det 106 frivillige indsamlere fra Røde Kors at dække 79 af de 155 indsamlingsruter i Hillerød.

For første gang var der flere elever fra det tekniske gymnasium HTX med ved indsamlingen. De dækkede, sammen med Frederiksborg Gymnasium, 29 af ruterne. De øvrige 50 ruter blev dækket af på børnefamilier og pensionister.

Ved supermarkedet Meny oplevede kunderne bl.a., at en mor samlede ind, mens datteren sang med glad stemme underholdt med Kim Larsens sang Jutlandia. Andre steder havde flere lagt penge frem, klar til indsamlerne, og rigtig mange valgte i år at give beløb på MobilePay.

"Meget taknemmelige"

"Røde Kors-afdelingen er meget taknemmelige for den store offervilje blandt giverne. Det er et stærkt skulderklap til organisationens arbejde både nationalt og internationalt. I alt blev der indbetalt 95.394,50 kroner, som lokalafdelingen takker hjertelig for," skriver den lokale formand Bent Kauffmann i en mail til Hillerød Posten.