Over 100 nye ungdoms- og familieboliger klar til indflytning i december

"Det, I bygger, skaber glæde her i byen. Her får vi nemlig lidt mere end 100 ungdoms- og familieboliger til overkommelige priser," sagde borgmester Kirsten Jensen (S) i sin tale vej rejsegildet.

"Hillerød by er en uddannelsesby, og med Campus Nordsjælland har vi fået flere boliger, som appelerer til unge og andre, som vil uddanne sig. Hvis man ikke kommer så tit ned ad Carlsbergvej, må det føles som om, at der næsten er skudt et nyt hus op, hver gang man kommer forbi. Der er virkelig gang i byggeriet, og dermed er I med til at føre visionerne om et levende campus-område ud i livet," lød det fra borgmesteren til de håndværkere, der er med til at bygge 'Kompasset'.