Otte dræbt på forlængelsen på ti år: - Det er nogle skræmmende tal

Otte bilister har mistet livet i forbindelse med ulykker på Hillerødmotorvejens Forlængelse de sidste ti år - og endnu flere er kommet til skade

Hillerød - 24. juni 2021

En 61-årig kvinde fra Græsted mistede torsdag den 17. juni livet i en ulykke på Hillerødmotorvejens Forlængelse, da hun af ukendte årsager trak over i den modsatte vejbane og stødte frontalt sammen med en modkørende lastbil.

Dermed er antallet af dødsulykker på motorvejsforlængelsen mellem Allerød og Hillerød oppe på otte på ti år.

Det viser ulykkesdata for årene fra 2011 til 2020, som Allerød Nyt har fået fra Vejdirektoratet.

Statistikken baserer sig på indberettede uheld fra politiet, og Hillerøds borgmester Kirsten Jensen (S) kalder tallene for skræmmende.

"Det er nogle skræmmende tal og underbygger i den grad behovet for at få bygget motorvejen færdig. Når en vej, der ikke er bygget som motorvej, men har trafik som en motorvej, så er den ikke sikker nok. Derfor skal vi have motorvejen bygget færdig," siger hun til Hillerød Posten.

Presser på Regeringen har i sit såkaldte infrastrukturudspil foreslået, at Hillerødmotorvejens Forlængelse udbygges til en rigtig motorvej, men forhandlingerne er ikke færdige endnu, og det er derfor ikke sikkert, at færdigggørelsen af motorvejen bliver til noget. Men Hillerød Kommune presser sammen med andre kommuner hårdt på for at få udbygget motortrafikvejen til en motorvej, siger Kirsten Jensen.

"Vi er seks kommuner - Halsnæs, Frederikssund, Fredensborg, Gribskov, Helsingør og Hillerød - der i de seneste år har arbejdet tæt sammen om tre store projekter: En forlængelse af Hillerødmotorvejen, en forlængelse af Frederikssundsmotorvejen og en udbygning af Kystbanen. Vi har i fællesskab ansat en konsulent, der udelukkende arbejder med infrastrukturen i Nordsjælland, og vi har et rigtig godt samarbejde med direktørerne for de største virksomheder i Frederikssund og Hillerød om at fremme de to veje," siger hun.

En forlængelse af motorvejen vil ikke kun forbedre sikkerheden for bilisterne. Den vil også sikre en bedre fremkommelighed for de mange mennesker, der pendler til og fra Hillerød, siger borgmesteren.

"Infrastrukturforhandlingerne synger på sidste vers, og vi har da en klar forventning om at vores ønske om en forlængelse bliver imødekommet. Vi har arbejdet godt for det. Det næste spørgsmål er selvfølgelig så, hvornår der sker noget, og der håber jeg da, at vi er højt oppe på prioriteringslisten," siger Kirsten Jensen og tilføjer:

"Det er en af de mest befærdede veje, det er en farlig vej, og det er et af de økonomisk set mest effektive vejprojekter, man kan bygge i Danmark".

Ulykker på Hillerødmotorvejens Forlængelse 2011-2020 Trafikulykker på 2+1-strækning mellem Allerød og Hillerød 2011-2020:



Der er i perioden sket 18 personskadeuheld. (Ét uheld kan involvere flere personskader). Heraf:

• 6 dræbte (ulykken torsdag den 17. juni 2021, der kostede en 61-årig kvinde livet, er ikke med i denne opgørelse, da den dækker perioden fra 2010 til 2020)

• 16 alvorligt tilskadekomne (f.eks. kranie- eller knoglebrud, hjernerystelse, svære forstuvninger)

• 8 lettere tilskadekomne (skader, der kan behandles hos egen læge/tandlæge. Blå mærker er ikke tilskadekomst)



Derudover er der sket:

• 12 materielskadeuheld (materialskade med overtrædelse af færdselsloven)

• 23 anden materielskadeuheld (materielskade uden færdselsforteelse)



Trafikulykker på den 2-sporet strækning ved Hillerød 2011-2020:



Der er i perioden sket 6 personskadeuheld. (Ét uheld kan involvere flere personskader). Heraf:

• 1 dræbt

• 6 alvorligt tilskadekomne (f.eks. kranie- eller knoglebrud, hjernerystelse, svære forstuvninger)

• 3 lettere tilskadekomne (skader, der kan behandles hos egen læge/tandlæge. Blå mærker er ikke tilskadekomst)



Derudover er der sket:

• 11 materielskadeuheld (materialskade med overtrædelse af færdselsloven)

• 7 anden materielskadeuheld (materielskade uden færdselsforteelse)

Burde være sket Klaus Markussen, der er politisk leder af Venstre i byrådet og 1. viceborgmester i Hillerød Kommune, kalder også tallene fra Vejdirektoratet for tragiske og sørgelige.

Han klandrer den siddende regering for, at motorvejen endnu ikke er blevet udbygget.

"Det er for mig fuldstændig uforståeligt, at den socialdemokratiske regering har forhalet processen med at forlænge Hillerødmotorvejen. Vi kunne være kommet meget længere med forlængelse af Hillerødmotorvejen, hvis der var blevet handlet i forlængelse af det, som den venstreledede regering satte i gang inden folketingsvalget," siger Klaus Markussen til Hillerød Posten.

Han mener, at det kun kan gå for langsomt med at få sat penge af til en udvidelse, så der kan komme motorvej hele vejen til Hillerød.

"Det haster med at få besluttet at sætte forlængelse af Hillerødmotorvejen i gang. Både af hensyn til at forhindre de mange tragiske ulykker, men også af hensyn til at rigtig mange borgere og virksomheder spilder værdifuld tid med at sidde i kø på forlængelsen. Vi ved fra tidligere analyser, at forlængelsen er en af de mest rentable investeringer i statslig infrastruktur. Så kære folketingspolitikere: Kom nu i gang med at udvide den motorvej," lyder det fra Klaus Markussen.

Syv af dødsulykkerne på Hillerødmotorvejens Forlængelse er sket på den såkaldte 2+1-strækning mellem Allerød og Hillerød, altså det stykke hvor motorvejsforlængelsen skifter mellem at have to spor i en retning og et spor i den anden retning, mens der er sket en enkelt dødsulykke på den to-sporet strækning ved Hillerød i perioden fra 2011 til i dag. Statistikken fra Vejdirektoratet viser også, at 22 bilister er kommet alvorligt til skade, mens 11 bilister er kommet lettere til skade i forbindelse med ulykker på Hillerødmotorvejens Forlængelse i perioden.

