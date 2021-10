Ormeangrebet i Barokhaven er slået ned, lyder den gode nyhed fra slotsgartner John Nørgaard Nielsen. Foto: Martin Warming

Send til din ven. X Artiklen: Orme terroriserede kongelig slotshave: Så mange millioner har de kostet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Orme terroriserede kongelig slotshave: Så mange millioner har de kostet

Der er gode nyheder i en kongelig slotshave. Det er nemlig lykkes for Barokhavens gartnere at vinde slaget mod ormene.

Hillerød - 21. oktober 2021 kl. 05:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

I 2019 gik slotsgartner John Nørgaard Nielsen og hans medarbejdere fra Slots- og Kulturstyrelsen i gang med at grave store dele af Barokhaven op.

Læs også: Nye lamper skal give bedre lys på Søstien

Jorden i parterret - et parterre er ifølge Retskrivningsordbogen et haveanlæg med lave buske og blomster i mønstre - med de fire kongelige monogrammer ned mod Slotssøen var nemlig blevet angrebet af såkaldte nematoder, der er mikroskopiske små orme, der lige så langsomt var begyndt at tage livet af havens buske og blomster.

"Det var lidt vemodigt at gå i gang med at grave noget op, som vi havde gået og passet og plejet i næsten 25 år, men der var ingen vej udenom, hvis vi ville tilbage på sporet igen," fortæller John Nørgaard Nielsen.

"Alt er godt" I dag - knap tre år senere - kan slotsgartneren heldigvis fortælle, at de nye planter og buske i de kongelige monogrammer i Barokhaven har det godt igen.

"Status er, at projektet er afsluttet, og at de nye planter har fået godt fat og gror fuldstændig, som de skal. Så alt er godt," lyder det betryggende fra John Nørgaard Nielsen.

Gartnerne har gravet i omegnen af 70.000 buksbomplanter, der udgjorde de kongelige monogrammer og rammerne omkring dem, op og erstattet dem med nye. Derudover har jorden ligget brak for at udsulte ormene, og det har altså haft den ønsket virkning.

"Der er stadig nematoder i jorden, det skal der være, men antallet af dem er nu nede på et niveau, hvor det er fuldstændig uskadeligt for planterne," siger John Nørgaard Nielsen.

Så flot ser Barokhaven ud lige nu - og den vil kun blive endnu flottere, når de nye buske får rigtigt fat, fortæller John Nørgaard Nielsen. Foto: Martin Warming

Færre buske Samtidig er der blevet plantet langt færre buske end tidligere.

"De gamle buske stod meget tæt, og en del af projektet har også handlet om at give de nye buske, vi har sat, mere plads, så de får bedre vækstvilkår og bliver mere modstandsdygtige over for blandt andet ormeangreb. Derfor har vi kun plantet et sted mellem 20.000 og 25.000 nye buksbomplanter mod de 70.000 buske, der stod i parterret tidligere," fortæller John Nørgaard Nielsen.

Der går dog et stykke tid endnu, før buskene kommer til at så lige så tæt som tidligere.

"Vi har jo plantet langt færre buske, end der stod tidligere, så der går måske lige et par år, inden de står fuldstændig tæt igen, men til gengæld er buskene altså blevet meget mere modstandsdygtige og har fået bedre vækstvilkår. Haven vil snart stå snorlige igen, og så vil man slet ikke kunne se, at den har været gravet op," lover John Nørgaard Nielsen, der er meget tilfreds med resultatet.

"Kantbåndene i monogrammerne er også blevet skiftet, og vi har lagt nye sten i monogrammerne for at gøre kontrasterne tydeligere. Endelig har vi også skiftet de små hække og blomsterbedene med de kegleformede træer rundt om monogrammerne, og jeg synes faktisk, at parterret allerede nu står flottere end nogensinde før," siger han.

De sidste par uger har gartnerne i øvrigt lagt mellem 12.000 og 14.000 blomsterløg i jorden i Barokhaven.

"Det er blandt andet tulipaner, hyacinter, påske- og pinseliljer og kejserkrone, der på et tidspunkt kommer til at blomstre og gøre anlægget endnu smukkere. Det er er ikke den samme slags blomster, som man havde i 1700-tallet, men det er nogle planter, der ligner dem og på en eller anden måde har en historisk relation til Barokhaven," siger John Nørgaard Nielsen.

Gartner Lene Yde og hendes kolleger er i disse uger i gang med at transportere baljeplanterne til deres vinterhi. Foto: Martin Warming

Pris: Fem millioner Det hele har kostet Slots- og Kulturstyrelsen omkring fem millioner kroner, men de mange penge er givet godt ud, mener slotsgartneren.

"Hvis vi ikke har et parterre, der ser supergodt ud og trives, så er det ikke nogen fornøjelse at kigge på. Barokhaven er et stort trækplaster, der besøges af rigtig mange turister og lokale borgere, så jeg synes, det har været alle pengene værd".

Hvis de skadelige orme skulle begynde at vende tilbage i for stort antal igen, så er Barokhavens gartnere heldigvis klar til at gribe ind tidligt, så hele molevitten forhåbentlig ikke skal graves op igen.

"Vi er stødt på et par forskellige biologiske midler, som har en positiv effekt i kampen mod nematoderne, som vi kan bruge, hvis antallet skulle blive for højt igen. Så vi har en nødbremse, vi kan trække i, hvis det skulle begynde at gå galt igen," siger John Nørgaard Nielsen.

Taks på Dronningeøen Der er i øvrigt også sket lidt på Dronningeøen, altså den lille ø, der ligger ude i Slotssøen mellem slottet og Barokhaven, fortæller John Nørgaard Nielsen.

"Dronningeøen har i mange år bare været en græsplæne, men nu har vi har plantet 16 taks på øen, fordi vi på tegninger fra 1700-tallet kan se, at der dengang lå et mindre haveanlæg a la det, der lå i Barokhaven. Det er ikke en fuldstændig genskabelse af, hvordan det så ud dengang, men det er med til at markere, at der også her har været et haveanlæg engang," siger John Nørgaard Nielsen.

I gamle dage, altså tilbage i 17000-tallet, gik der i øvrigt en bro direkte fra slottet ud til Dronningeøen. Man kan faktisk stadig se resterne af det gamle broanlæg på bunden af Slotssøen, fortæller John Nørgaard.

Der er også blevet plantet 16 taks på Dronningeøen. Foto: Martin Warming

relaterede artikler

Barokhaven ved slottet fylder 25: Den er totalt blær 30. juli 2021 kl. 08:02

En sikker forårsbebuder: Den Lille Færge er kommet i vandet 14. april 2021 kl. 09:15