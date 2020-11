Orienteringsaften på teknisk skole rykker online

Set i lyset af Covid-19 har Hillerød Tekniske Skole udviklet dette koncept for at kunne gennemføre arrangementet. Her kan alle interesserede deltage hjemme fra stuen.

"Jeg ville jo helst, at vi kunne åbne skolen for alle interesserede, som vi plejer, men vi er i en tid, hvor vi skal passe på hinanden og holde afstand. Derfor har vi her på skolen valgt, at vores orienteringsaften bliver online. Vi ved, at der er mange unge, som snart står over for at skulle træffe et uddannelsesvalg, og det valg er ikke blevet nemmere i år," udtaler Tina Steinbrenner i en pressemeddelelse.

Man kan deltage via et link, som bliver lagt op på skolens hjemmeside (www.unord.dk).