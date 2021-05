Organist vender hjem til Hillerød

"Jeg er født og opvokset i Hillerød og har familie i Nordsjælland, så det var bestemt en af årsagerne til, at jeg søgte stillingen. Og for at blive ved nostalgien, så var det kirkens tidligere organist Ingolf Munch, der underviste mig i orgelspil, da jeg var en stor dreng," fortæller Kristian Lumholdt, som også for en del år siden færdedes meget omkring Hillerød Kirke som organistvikar og kor- akkompagnatør.

"Jeg er først og fremmest gudstjenestemusiker og ser det som min fornemmeste opgave at fylde kirken med musik og inspirere menigheden til at deltage i salmesangen. Jeg har forkærlighed for improvisation, som kan tilføre gudstjenesten et mål at spontanitet. Og så glæder jeg mig til at videreføre kirkens fine korarbejde, som en integreret del af gudstjenesten," fortæller Kristian Lumholdt, som kalder det lidt af en forandring at komme fra Haderslev Domkirkes store orgel med 73 stemmer til Hillerød Kirkes med 21 stemmer: