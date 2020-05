Se billedserie - Da jeg ved, at min krop vil have bedre af mindre sukker, så gik jeg straks i gang med at eksperimentere i det søde køkken for at lave min gode jordbærkage i en sundere version.

Opskrift: Ibbers Jordbærkage

Hillerød - 01. maj 2020 kl. 14:29 Af Iben Devantie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu er det ikke, fordi jeg skal skrive om Covid-19 - vi hører jo næsten ikke om andet for tiden - og derfor kan man godt drømme sig lidt væk, enten til dengang, »livet« var mere »normalt«, eller man drømmer sig til fremtiden, når alt det her er ovre ... Her drømmer jeg mig hen til sol og sommer, venner, familie, hygge-grill- aftener i haven, masser af gæster og så en lækker sommerkage til dessert.

Jeg laver, synes jeg i hvert fald selv, »Verdens bedste jordbærkage«, og jeg elsker at lave den hver sommer. Det indikerer bare sol og sommer, når en jordbærkage kommer på bordet. I realiteten så kan man jo lave og spise jordbærkage hele året rundt, men jeg laver den mest om sommeren, når jeg kan få friske, skønne og danske jordbær - bare ved at skrive om det, kan jeg dufte de friske bær, og de smager altså bare bedre - et godt jordbær, der har fået masser af sol. Jordbær, der har stået på en mark og ikke er indedyrket.

Jordbærkage i en sundere version I alt fald så er det klart en af mine favoritkager, og det var også den første kage, jeg tænkte på, da jeg fik konstateret diabetes 2. Det er jo ikke, fordi jeg aldrig mere må spise en kage med helt almindeligt sukker i, men da jeg ved, at min krop vil have bedre af mindre sukker, så gik jeg straks i gang med at eksperimentere i det søde køkken for at lave min gode jordbærkage i en sundere version. Den er efterhånden blevet serveret for mange, både i private sammenhænge og til mine kunder i min frisørsalon, og alle har været imponeret over, hvor lækker den er. Selv min gamle far, som er en mand, der taler lige ud af posen og ikke vælter ud med komplimenter, roser den til skyerne.

Sukkerfri kager Mange supermarkeder har efterhånden sektioner med div. valg af kager og søde sager med lidt eller ingen sukker, men ærligt, så er der saftsusemig langt mellem de gode kager - nøj, hvor er jeg blevet skuffet mange gange, og det har også givet mig endnu mere lyst til at prøve nogle ting af i mit køkken, så jeg kan udvikle nogle opskrifter, som bare sidder lige i skabet. Og det bedste er at kunne servere en kage for nogle, som bliver overraskede, når jeg - først efter at de har spist kagen og rost den - fortæller, at den faktisk er lavet (sukkerfri), og hvorfor jeg sætter i parentes er jo, fordi der er lidt chokolade i og sukker i marcipan, men det er så minimalt, og det er fantastisk.

Ikke kun til dem med diabetes Nu er den ikke kun minded på folk med diabetes, uanset om det er type 1 eller 2, men også til dem, der bare har lyst til at lave en rigtig lækker kage uden for meget sukker i, og jeg vil så gerne bevise, at det kan faktisk godt lade sig gøre at lave sundere kager, der smager skønt. Og så kan den laves på under et par timer - det kalder jeg en win-win.

Ingredienser Mazarinbund

100 g smør

100 g marcipan (jeg bruger Odense-marcipan)

½ tsk. vaniljepulver eller korn fra ½ vaniljestang

½ tsk flagesalt (jeg bruger altid maldon)

1 dl mandelmel

1 tsk. bagepulver

2 æg str.M

2 æggeblommer

100 g sukrin gold

1 dl pas. æggehvider



Vaniljecreme

3 dl sødmælk

35 g maizena

4 æggeblommer

65 g sukrin gold

3 bl. husblas

2 dl fløde

½ dl fløde

1 tsk. vaniljepulver eller korn fra 1 vaniljestang

100 g mørk chokolade mel 57 og 70 % (jeg bruger 70% callebaut chokolade)



Gele

3 bl. husblas

1 dl vand

2 spsk. sukrin gold

Knivspids rød pulverfarve eller rød pastafarve (kan undlades)

Bages i en rund springform størrelse 24-26

75 cm kageplast (de fleste kage/bagebutikker har det. Det er heller ikke et must for at lave den)

Fremgangsmåde Start med at lægge 4 blade husblas i blød i koldt vand.

Tag en pakke smør ud af køleskabet, da vi skal bruge stuetempereret smør til bunde.

Så vejer du alle tingene af til cremen, og så begynder du på vaniljecremen.

Kom æggeblommer, sukrin gold og vaniljepulver og maizena i en skål og pisk det sammen. Tag en kasserolle og kom sødmælken i og varm op. Når det er varmt, kommer du æggemassen i, og pisk - når den begynder at tykne, skruer du lidt ned for varmen, og når det bobler piser du ½-1 min. mere. Så slukker du eller skuer helt ned for varmen, og så tilsætter du ½ dl fløde og rører rundt og får den pisket godt ind i cremen, du vil mærke, at den bliver lidt mere lind, cremen. Så vrider du husblassen fri for vand og kommen den ned i kasserollen i cremen og får den rørt godt ud i cremen. Når den er færdig, kommer du den i en frysepose og fordel det fladt i posen, bind knude og kom den ½ time i fryseren eller 1 time i køleskabet, denne creme behøver nemlig ikke være iskold, men det skal kun lige være, at du kan mærke, at den er håndvarm når vi skal bruge den igen. Den skal blandes med fløde og må derfor ikke være for varm, for så vil fløden skele og ødelægge cremen.

Vigtigt at vide Vigtigt at vide om opkogte cremer: Du må aldrig gå fra en creme, og du må aldrig stoppe med at piske, for så brænder den på, så er det en ny portion og forfra.

Mazarinbunden Mens cremen ligger på køl, så går vi i gang med mazarinbunden. Tag en skål og kom den stuetemperede smør i , riv marcipan og kom de øvrige ingredienser vaniljepulver (eller korn fra ½ vaniljestang) salt, mandelmel, bagepulver, de 2 æg og de 2 æggeblommer og de 100 g sukrin gold. Så tager du en håndmixer og pisker til dejen, til den er grødagtig.

Tag en skål og kom æggehviderne i, tag de 2 spsk. sukrin gold i en lille skål, så du er klar til at komme dem i æggehvider, men først når de er pisket godt op. Så start med at piske hviderne - de skal skumme helt op, først når de er ved at være næsten stive, hælder du forsigtigt sukrin sukkeret ned i og pisker videre, til den bliver marengsagtig - dette tager også kun ganske få minutter. Når du er færdig, tager du halvdelen af massen og blander i dejen, derefter tager du den anden halvdel og blander i dejen - vend forsigtig med dejskraber.

Tag en springform, hvor ringen kan tages af, kom et stykke bagepapir på bunden og spænd så ringen rundt om, så har du bagepapir i bunden af formen som sidder helt tæt på bunden, og så smør du den efterfølgende. Jeg bruger str. min. 24 (26 og 28 går også an).

Bages i ovnen på varmluft 180 grader i ca. 25 min. (jeg skriver ca. med tiden, da man skal huske, at ovne er forskellige, men den skal være flot brun og give lette aftryk, når du trykker let på overfladen).

Lad kagen køle ned Når kagen er færdig, så kan man enten lade den stå på bordet og køle ned, eller man kan som jeg smide den i fryseren i et kvarters tid.

Når kagen er afkølet, så den ikke er brandvarm, men lidt lun, tager du lige og skærer rundt i kanten, så du er sikker på, at ringen slipper, når du tager den af. Når du har taget den af, så smelter du de 100 g chokolade og kommer på bunden i et fint lag (behøver ikke være tempereret, blot smeltet), og det kan man jo gøre i mikroovn eller over vandbad.

Man kan bygge kagen op i springformen, hvis ikke man har en kagering. Hvis man har kagering, så sætter man kagen på et fad og kommer kageringen nedover og kommer kageplast ind i formen og rundt om kagen. Kageplast kan også sættes ned i, hvis man bruger en almindelig springform. Husk, det er ikke et must at have kageplast rundt om, det er kun, fordi jeg er nørdet og gerne vil have et fint look rundt om kagen, når den er færdig.

Så tager vi cremen ud af fryseposen, som nu er kold uden at være iskold, pisk i cremen, så den bliver fin blank. Bagefter så pisker vi de 2 dl fløde til skum, det skal kun give bløde næb, endelig ikke overpiske. Så tager du flødeskummen og vender i cremen, til den er lækker lind og cremet. Nu tager du og hælder den i springformen og stiller ½ time på frys.

Gele Nu lægger du husblas i blød, som skal bruges til geleen, og imens de bløder op, kan vi ordne jordbærrene. Vask jordbærene grundigt og læg dem på et viskestykke og dup dem af, så de ikke er sjaskvåde.

Tag og pil stilke og blade af og halvér dem på tværs.

Så kan vi gå videre med geleen. Tag en kasserolle og kom 1 dl sukkerfri saft og 1 dl vand i. Bring det til næsten kogepunktet. Tag en skål og kom husblas og 2 spsk. sukrin gold i. Når saften i kasserollen er klar, hælder du den henover og rører rundt, til sukker og husblas er opløst. Den sukkerfri saft er lidt farveløs, det er derfor, at jeg kommer ca. en knivspids rød pulverfarve i (man kan som sagt også bruge pastafarve - en lille dut af det).

Kom et termometer i geleen, for vi skal først bruge den, når den er mellem 20 og 25 grader - den må endelig ikke komme på, hvis den er for varm, så vil den smelte igennem cremen.

Læg jordbærrene oven på cremen, som du nu lyster at lægge dem. Og så kan du hælde geleen henover.

Du kan også helt undlade at lave en gele og komme på, det er jo ikke alle, der bryder sig om gele.

Stilles i køleskab 3-4 timer.

Hvis ikke du har kageplast omkring kagen, når du har bygget den op, så skal du, inden du tager ringen af, lige skære med en kniv forsigtigt rungt i kanten, så du får så skarp en kant så muligt.