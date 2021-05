Den samlede besparelse for sociale ydelser i 2020 lød på 6,71 millioner kroner. Foto: Kim Rasmussen.

Oprydning i sociale ydelser sparer kommunen millioner

Desværre begår borgere år efter år socialt bedrageri. Men heldigvis har kommunen igen i år ydet en indsats for at modvirke de uretmæssigt betalte ydelser

02. maj 2021

Når det kommer til sociale ydelser som for eksempel kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge eller integrationshjælp, forholder det sig desværre sådan, at borgere enten bevidst eller ubevidst hvert år får udbetalt nogle af disse ydelser uretmæssigt. Det kan for eksempel være, man har fået et arbejde og dermed tjener penge udover sin kontanthjælp, men undlader at fortælle det, så man stadig får udbetalt ydelsen.

Fem millioner kroner Heldigvis er der godt nyt. Hillerød Kommune har nemlig en løbende kontrolindsats, der igen i år har sikret millioner af kroner i besparelser, fremgår det af en statusrapport til kommunens økonomiudvalg. I 2020 er der således forhindret udbetalt godt 5,05 millioner. Det vil sige de penge, man har sparet ved ikke at skulle betale dem fejlagtigt for de næste 12 måneder.

Tallet er godt en million lavere end i 2019, hvor det var 5,94 millioner, mens niveauet i år generelt følger de sidste års udvikling. I 2018 var det 6,22 millioner kroner, mens det i 2017 var 4,74 millioner kroner, der blev forhindret udbetalt.

Coronas indflydelse Udover forhindret udbetaling er der også penge at hente fra tilbagebetalingskrav, hvilket i 2020 var 1,67 millioner. Det vil sige, at den samlede besparelse var 6,71 millioner.

"Dette er et lidt lavere resultat end de forrige år, og det skyldes særligt nedlukningen af landet på grund af corona. Udenlandsrejser har i lange perioder ikke været mulige, og ændrede arbejdsgange hos samarbejdspartnere har givet færre henvendelser," lyder det i et mailsvar fra borger- og socialchef i Hillerød Kommune Tina Lyne, der tilføjer, at fornemmelsen i kommunen er, at man er på et tilfredsstillende niveau i forhold til medarbejdere ansat i kontrolgruppen og beløbet på besparelserne fra de sociale ydelser.

Vågent øje med ydelser Indsatsen er blandt andet mulig via registersammenkøringer i Udbetaling Danmark og de tiltag, kontrolgruppen og den øvrige kommunale sagsbehandling laver på baggrund af data. Men som noget nyt i år har kontrolgruppen også fået til opgave at holde et vågent øje med de borgere, der er på integrationsydelse. Hvis man er det, må man nemlig ikke tage på rejser.

Det har dog ikke været meget af, eftersom langt færre end normalt har rejst i år 2020. Derfor forventes den del af kontrolgruppens arbejde at begynde til sommer.

"Kontrolgruppen har mulighed for at lave en stikprøvekontrol, hvor de eksempelvis indhenter oplysninger fra Den Fælles Dataenhed Udland. Den Fælles Dataenhed Udland indhenter oplysningerne med hjemmel i Lov om Udbetaling Danmark, og kan for eksempel henvende sig til de udenlandske myndigheder for at få oplysninger om borgerens ind- og eller udrejse eller udenlandske bopæl. Projektet i Kontrolgruppen indebærer et fokus på udenlandsrejser og integrationsydelse," skriver Tina Lyne i et mailsvar.

Hun gør samtidig klart, at det også er muligt at indberette anonymt til kommunen, hvis man har mistanke om sociale ydelser, der bliver betalt uretmæssigt.