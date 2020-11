Se billedserie Det er både godt for bundlinjen og miljøet, at en virksomhed tænker i den grønne retning, mener erhvervshusdirektør Erik Helmer Pedersen. Foto: Allan Nørregaard

Opråb fra erhvervshus: Virksomheder skal tænke grønt for at overleve

Hillerød - 01. november 2020

Hvis en virksomhed skal overleve i fremtiden, så skal den også tænke på at beskytte klimaet.

Det mener Erik Helmer Pedersen, som er direktør i erhvervshuset C4.

- Den gode sag er en god forretning. De virksomheder, som sætter den grønne dagsorden i fremtiden, vil være vinderne. Det kan vi ikke understrege nok, siger han.

Bedre bundlinje I erhvervshuset guider og hjælper de derfor virksomhederne til at forstå, hvor vigtigt det er at tænke klimavenlighed ind i virksomheden.

- Når det handler om offentlige udbud, er der mange steder allerede nu, hvor man ikke får lov til at være leverandør, hvis man ikke har en grøn profil. Det er også på vej i EU. De virksomheder, der gør sig klar til at arbejde med de regler og love, der kommer med hensyn til klimavenlighed, får en bedre bundlinje, og hvis de har det rigtige forretningskoncept, kan det være med til at løfte dem ind i det næste årti, siger han.

Det handler ikke kun om, at vi alle er nødt til at gøre noget for at få verden i balance. For profit og bæredygtighed kan gå hånd i hånd, når en virksomhed skal vokse, mener Erik Helmer Pedersen:

- De virksomheder, som har en grøn forretningsstrategi, får nogle konkurrencefordele, og kan dermed vinde markedsandele.

Møder og sparring I C4, hvor de har flere end 500 virksomheder som medlemmer, giver de derfor virksomheder vejledning i - og støtte til - at gå i en mere klimavenlig retning. De inviterer til møder om bæredygtig vækst, tilbyder gratis sparring og kommer med tips til, hvordan man kickstarter sin virksomheds grønne omstilling:

- Når en virksomhed går ind ad døren, så starter vi med at finde den konsulent, der passer bedst til netop dem. De skal parres med den rigtige rådgiver, så hvis det for eksempel er en produktionsvirksomhed, så skal de have en konsulent, der har forstand på, hvordan man kan gøre produktionen grønnere. Og så får de en-til-en-sparring, og vi har en stor viden om, hvordan man hurtigt kommer videre i en mere bæredygtig retning, siger Erik Helmer Pedersen.

Grøn kommune I Hillerød støtter kommunen også C4's arbejde med at vejlede virksomhederne, hvilket sker i samarbejde med Copenhagen Business Hub, Erhvervshus Hovedstaden. Hillerød Kommune er nemlig en såkaldt Klima Plus-kommune - en titel som kun 10 kommuner i landet har. Som Klima Plus-kommune skal Hillerød også arbejde på grønne initiativer, der rækker ud over kommunens egen virksomhed, og som også favner kommunens virksomheder, så de for eksempel rådgives i energirenoveringer.

- Det handler også, om at kommunen går foran. Så hvis man vil bygge for kommunen eller sælge varer til kommunen, så må man have en grøn profil. Man kan ikke komme kørende i en lastbil, der forurener. I fremtiden kan man risikere at blive afvist, hvis man ikke kan dokumentere, at man har en grøn profil. Så kan man blive helt afskåret fra at samarbejde med offentlige instanser eller fra at levere til store virksomheder, siger Erik Helmer, som understreger, at det handler om at skabe vækst for virksomheden:

- Det styrker en virksomheds vækst og eksportmuligheder, at man kan fortælle, at man arbejder med Verdensmålene, og at man opfylder diverse krav til den grønne omstilling. Det øger ens forretningsmuligheder væsentligt.

Grøn profil En af de virksomheder, som med held har arbejdet med den grønne profil, er konferencecentret Pharmakon i Hillerød.

De har blandt andet haft alle 19 medarbejdere i køkkenet og restauranten på syv dages kompetenceudvikling i projektet 'Fremtidens Madscene', hvor både økologi, madspild og tanken om 'fra jord til bord' var på programmet. De har også arbejdet sammen med andre konferencecentre om FN's verdensmål og været med i projektet 'Bæredygtig Bundlinje', som hjælper virksomheder med at udvikle grønne og cirkulære forretningsmodeller.

Pharmakon arbejder blandt andet i det daglige med at mindske deres madspild:

- Vi bruger for eksempel indmaden fra tomater i chutney og overskudsmaterialet fra meloner til melonsorbet. Vi bruger også skrællen fra de mange tons gulerødder, vi skræller, til marmelade eller i vores hjemmebagte brød og boller. Vi har udviklet 20 forskellige, nye ideer til opskrifter, så vi kan bruge de overskydende råvarer i nye produkter, siger Lene Schade Poulsen, som er chef for konferencecentret.

Miljømærke I 2009 blev Pharmakon også certificeret med Green Key, som er turismens internationale miljømærke og gives til turistvirksomheder, som gør en ekstra indsats for at beskytte miljøet.

- Det handler både om, hvilke rengøringsmidler vi bruger, hvor meget vand, der kommer ud af vandhanen per minut, og så videre. Green Key er en certificering, som mange kræver for at indgå en samarbejdsaftale med os, og jeg tror, kunderne i fremtiden bliver endnu mere fokuseret på, at deres samarbejdspartnere skal arbejde med bæredygtighed og hele tiden laver tiltag for at passe på miljøet, siger Lene Schade Poulsen.

Pharmakon vil fortsætte sit fokus på bæredygtighed, siger hun:

- Vi skal passe bedre på miljøet, for vi skal jo give det videre til vores børn og børnebørn. Men det handler for os også om, at det på sigt også bliver ét af de parametre, som kunderne har fokus på, når de vælger samarbejdspartnere. Så det er kommet for at blive, siger hun.

Følg udviklingen Erik Helmer Pedersen sammenligner den grønne omstilling med det at hoppe med på webhandlen i tide:

- Vi ser jo i danmarkshistorien, at tingene skifter, og vi udvikler os - for eksempel fra et industrisamfund til et teknologisk samfund. Hvis man ikke udvikler sin butik til også at kunne sælge online, så kan du risikere at måtte lukke. Du må hele tiden omstille dig, ellers sakker du bagud. Man må holde sig i front, og lige nu gælder det altså den grønne omstilling. I Hillerød er virksomhederne generelt dygtige til at få de sidste nye trends tænkt ind i deres strategier, også ved at arbejde sammen om klimavenligheden, siger han.

Samarbejde er godt En virksomhed kan tænkte grønt ved for eksempel at se på, om restprodukter kan genanvendes andetsteds. Erik Helmer har for eksempel hørt om en virksomhed, som skulle af med 350 kilo økologisk kaffegrums om ugen - og det kommer nu til gavn hos en svampeproducent. I Hillerød findes også den grønne symbiose, som er et samarbejde med en række virksomheder, hvor overskydende ressourcer i form af for eksempel vand, affald eller energi fra én virksomhed indgår som ressource i en anden virksomhed. I samarbejdet indgår for eksempel store virksomheder som Novo Nordisk, Fuji Film og Hillerød Hospital. Det kan også handle om samkørsel via en app, så de mange medarbejdere mindsker CO2-udslippet fra bilerne.

- Når virksomheder sidder sammen omkring ét bord, så kan der opstå mange ideer til samarbejde. Man kan hurtigt byder ud med det, man har tilovers, så ingen ressourcer går tabt, og så vi udnytter ressourcerne sammen, siger han.