Opmærksom borger fældede slikfusker

Hillerød - 17. marts 2018

Det har været et opsigtsvækkende syn, da pallevis af Marsbarer blev leveret til et lager på Industrivej i Skævinge. I 2012 fik det i hvert fald en lokal borger til at undre sig så meget, at han kontaktede Skat. Det er denne henvendelse, der i første omgang fik myndighedernes blik rettet mod David Yüksel, og som siden har medført, at han blev afsløret i at fuske med udløbsdatoerne på slik. - Vi tog ud på kontrol til et lager i Skævinge. Her var der to rumænere og 50-60 paller med chokoladevarer, forklarede en medarbejder fra Skat fredag i Retten i Hillerød ved det andet retsmøde i sagen om unddragelse af chokoladeafgifter for knap 22 millioner kroner.

I alt vurderede han, at der har været i omegnen af 25 ton chokolade og slik på lageret i Skævinge, hvor ingen virksomhed var registreret.

Distributør eller aftager

I retten er det blevet dokumenteret, at David Yüksel var en stor kunde hos Mars Danmark. Til gengæld er det endnu uklart, hvad hans rolle har været. Har han alene formidlet kontakter som agent eller mellemmand, eller har han selv været aftager på de store mængder chokoladebarer, som er bestilt hos Mars.

Fakturaerne, der er udstedt til tyske virksomheder som Jakobsen Trade GmbH og Haga Invest GmbH med House of Candy nævnt som reference, tyder på det første, men både Skat og Mars er overbevist om, at David Yüksel på en eller anden måde også har været ansvarlig for flere af de omdiskuterede firmaer.

- Jeg har alene handlet med David Yüksel, sagde den kundeansvarlige i Mars Danmark, der fredag vidnede i retten.

Han havde dog ikke selv modtaget de endelige ordrer og kunne ikke svare på, hvem de var leveret til.

Fra Skats afdeling i Frederikssund, der blandt andet har kontrol med chokoladeafgifterl, vidnede også en anden medarbejder, og han måtte indrømme, at Skat end ikke havde googlet de tyske virksomheder.

Betaling via tysk firma

Skat har fået at vide af Mars Danmark, at det er David Yüksel, de har handlet med, selv når det drejer sig om andre firmaer end House of Candy, og det er Mars' oplysninger, som de hovedsageligt har lagt til grund.

Uklarhederne i vidneforklaringerne fik dommer Kristian Lind Nielsen til at konstatere, at sagen vel drejede sig om, hvorvidt det kunne godtgøres, at der er et sådan link mellem David Yüksel og for eksempel det tyske firma Haga Invest GMPH.

- Ja, forsvaret mener slet ikke, der er noget link, lød det fra forsvarsadvokat Eigil Strand.

- Anklagemyndigheden mener, det link er gjort klart, replicerede specialanklager Martin Broms.

Ved at se på både fakturaer og de faktiske betalinger, så når Skat frem til, at det er David Yüksel, der betaler Mars Danmark for varerne, selvom fakturaerne er udstedt til andre firmaer. Dermed mener de altså, at han er ansvarlig for, at der ikke er sket betaling af chokoladeafgifterne.

- Betalinger tilfalder Mars fra House of Candy via Jakobsen Trade eller Haga Invest. Vi baserer det på varernes bevægelser og det salg, der har været i House of Candy. Betalingsstrømmen går en anden vej, og fakturaerne en tredje, siger skattemedarbejderen.

Vidne var syg

Dagens sidste vidne, MJ, der er blevet dømt i Retten i Glostrup for unddragelse af chokoladeafgifter, der har sammenhæng til denne sag, var blevet syg. Hans vidneforklaring skubbes til næste retsmøde, der er på fredag. Her skal også MH, som, David Yüksel forklarer, har været hans samarbejdspartner i de tyske firmaer. Det er dog ikke lykkedes hverken retten eller forsvaret at opstøve ham, og sagen fortsætter formentlig uden hans vidneudsagn. Der forventes fortsat at falde dom i sagen onsdag d. 28. marts.