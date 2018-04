Nordisk Perlite undgår driftsforbud aften og nat, men skal overfor Hillerød Kommune foretage en kortlægning af samtlige støjkilder. Foto: Allan Nørregaard

Opgiver driftsforbud mod Nordisk Perlite

Hillerød - 24. april 2018 kl. 09:20 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordisk Perlite skal leve op til flere nye krav fra Hillerød Kommune. Blandt andet skal virksomheden sikre, at der ikke spredes perlitestøv rundt.

Det skriver Hillerød Kommune i en pressemeddelelse, der samtidig fortæller, at kommunen dropper planen om at meddelele driftsforbud aften og nat mod virksomheden, som længe var på tegnebrættet. Pressemeddelelsen er underskrevet Louise Colding Sørensen, formand for Udvalget for Natur, Miljø og Klima. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det hedder således:

»Hillerød Kommune har nu vurderet, at der ikke kan meddeles driftsforbud mod produktion aften og nat samt lørdage efter kl. 14 og søndage hos Nordisk Perlite. Baggrunden for denne beslutning er, at virksomheden har foretaget støjdæmpning af en af støjkilderne, samt fået udført en certificeret støjmåling, der viser, at virksomheden nu kan overholde støjgrænsen aften og nat samt lørdage efter kl. 14 og søndage.

Hillerød Kommune har dog vurderet, at Nordisk Perlite på trods af støjdæmpningen skal foretage en støjkortlægning af samtlige støjkilder. Baggrunden for dette er bl.a. at virksomheden kun akkurat overholder støjgrænsen for nat, samt at der ikke er redegjort for samtlige støjkilder i produktionen, der har været i drift ved den udførte støjmåling. Kommunen har meddelt Nordisk Perlite varsel om undersøgelsespåbud om at udføre en fuld støjkortlægning af samtlige støjkilder på virksomheden.

Nordisk Perlite har samtidig modtaget et varsel om driftspåbud om hindring af støvflugt. Baggrunden for dette påbud er bl.a. observationer af støv ved levering af råperlite, samt en konsulentvurdering af spredningen af perlitestøv til omgivelserne.«

