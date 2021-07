Se billedserie Billetsalget ser fornuftigt ud og svarer faktisk fuldstændig til salget de andre år, fortæller Hillerød Musik & Teaters formand Claus Levinsen. Arkivfoto: John Jessen Hansen

Operaen trækker stadig fornuftigt billetsalg: - Vi er glædeligt overraskede

Hvor andre kulturaktører har svært ved at sælge billetter, går det godt for Hillerød Musik & Teater

Hillerød - 09. juli 2021 kl. 18:31 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Hvor flere kulturarrangører melder om svigtende billetsalg, går det anderledes godt med bestillingerne til klassisk koncerter, teater og jazz i foreningen Hillerød Musik & Teater.

Billetsalget ligner nemlig - her i en coronakrise som endnu ikke er overstået - de forrige års salg på samme tid, fortæller formand Claus Levinsen.

"Vi er glædeligt overraskede. For det ser fornuftigt ud og svarer faktisk fuldstændig til salget de andre år".

Hurtigt gang i salget Forleden skrev vi her i Hillerød Posten om både Royal Stage og musikforeningen De Røde Veste, som oplevede, at billetsalget til koncerter med kunstnere som TV2, Dizzy Mizz Lizzy og Lis Sørensen ikke er så stort som forventet. Men hos Hillerød Musik & Teater oplevede de, efter de begyndte at uddele kataloget for den kommende sæson, at deres abonnenter hurtigt meldte sig på banen igen.

"Vi var lidt bekymrede, for vi frygtede jo, at mange abonnenter kunne være faldet fra. Men der kom meget hurtigt gang i salget, og vi har også oplevet til vores seneste arrangementer, at der var et stort fremmøde og en stor interesse," siger Claus Levinsen.

Mange abonnenter Fundamentet for Hillerød Musik & Teater er netop deres stabile abonnentskare, som de har opbygget gennem mange år. De har allerede nu, inden sommerferien, solgt 111 abonnenter til deres klassiske serie og regner med at nå op på 180 efter ferien. Desuden har de solgt små 50 abonnenter til deres jazzserie, hvor de også regner med at nå op på de 100 efter ferien.

"Det er et flot salg, og når folk køber sig ind på en serie, så sikrer det, at vi har et økonomisk fundament - og så kan vi være heldige, at der også dukker et løssalg op. Det kan både være musicals og opera, der trækker," siger Claus Levinsen, som blandt andet nævner forestillingen 'Den sidste turist i Europa', som spiller til februar i Royal Stage og præsenterer musikalsk arvegods fra 2. verdenskrig, som en sællert:

"Den sælger godt. Det er kommet noget bag på mig, for det er jo nogle lidt gammeldags numre, men det er også et godt hold med tre fremragende sangerinder, som præsenterer materialet".

Foreningen oplever også stor interesse for forestillinger som Verdis 'Aida', Frans Lehars 'Greven af Luxembourg', farcen 'Dracula - en kisteglad grinebider' og nytårskoncerten med Copenhagen Phil og Dreamers Circus.

Stor konkurrence Claus Levinsen peger samtidig på, at der er opstået stor konkurrence på den rytmiske musiks område i Hillerød. Her er Royal Stage kommet på banen med koncerter med plads til op til 4.000 tilskuere. På markedet er der i forvejen aktører som for eksempel De Røde Veste, Klaverfabrikken, Café Slotsbio og Black Star Booking, som skal sælge deres billetter.

Men inden for Hillerød Musik & Teaters område med klassisk, jazz og teater er konkurrencen mindre:

"De andre aktører kan måske godt snuble lidt over hinanden, men vi oplever ikke så stor konkurrence på markedet. Vi har en niche, som fungerer godt, og et stabilt publikum. Vores nærmeste konkurrenter er i Birkerød - udover Nødebo Kro. Men vi har et fint samarbejde med Nødebo Kro, og her er der ikke mere konkurrence, and at vi begge kan fungere," siger Claus Levinsen.

Hillerød Musik & Teater inviterer 4. september til åbningskoncert i Støberihallen, hvor der både vil være mere information om den kommende sæson, quiz, vin og musikalske indslag.

