Hotellet på Markedspladsen har været længe undervejs, og nu er planerne rykket lidt tættere på og sendes efter alt at dømme i høring i otte uger i juni og juli. Illustration: Mikkelsen Arkitekter

Opbakning til nye hotelplaner

Hillerød - 11. maj 2019 kl. 05:46 Af Camilla Bjørkman Aagaard og Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Snart kan alle komme med deres mening om planerne for et nyt hotel på Markedspladsen. Et enigt Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalg godkendte onsdag lokalplanforslaget og sendte det videre i offentlig høring. Hvis byrådet vælger at følge udvalgets indstilling, bliver lokalplanen for hotellet sendt i høring i otte uger hen over sommeren.

- Vi sender det i høring, fordi vi tror på det her projekt, og så vil vi gerne høre en gang til, hvad der er af bemærkninger til det. Jeg tror, det er tæt på, hvordan det kommer til at se ud, men det er vigtigt, at vi lytter i den høringsfase. Vi vil jo gerne høre, hvad der bliver sagt, ellers kunne vi bare vedtage det, fortæller Dan Riise (V), formand for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget.

At hotelplanerne står over for at blive sendt i høring har været længe undervejs. Efter måneders forberedende arbejde valgte udvalget i efteråret at sige nej til planerne om et hotel i syv etager. Det var for højt og for grimt, mente politikerne, og derfor blev materialet sendt tilbage til PFA Ejendomme og Mikkelsen Arkitekter i stedet for i høring. Tegningerne er nu blevet lavet om, og planerne er nu et hotel i fem etager med en lys facade, der opføres som blank mur med mursten af lyse tegl.

Udvalget godkendte lokalplanforslaget med enkelte bemærkninger, blandt andet, at det ønsker et særligt fokus på bredden af indgange ind og ud af i gårdrummet.

Dan Riise regner med, at hotellet efter høringsperioden bliver godkendt.

- Det er jeg ikke et øjeblik i tvivl om. Det er noget, vi har ønsket os i 10 år, og flere overnattende gæster vil fremme Hillerøds position, siger han.

Hvis byrådet godkender lokalplanforslaget, forventes det at blive sendt i høring fra den 4. juni til den 30. juli, så politikerne er klar til at se på høringssvarene efter sommerferien. Lokalplanen forventes endeligt vedtaget på byrådsmødet den 30. oktober.

Projektdirektør Michael Sheikh fra Momentum+, der er udvikler på hotelprojektet, fortalte på et borgermøde i januar, at hotelbyggeriet kan startes i 2020, hvis alt går efter planen. Det tager cirka 18 måneder at bygge hotellet og boligerne.