Debat: Op og ned i debatten om Hammersholt Enge

Hillerød - 09. marts 2021 kl. 14:27 Af Ann Bech Tøndering, Slettebjerget 124, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

I det sidste halve års tid har der været debat herude i Hammersholterne og i byrådet om, hvordan områderne omkring Hammersholterne skal anvendes.

Der er gjort et stort stykke arbejde fra forvaltningen og politikernes side for at få styr på, hvad der er op og ned. Mange tak for den kæmpe indsats.

Der er dog stadigvæk et par af de grundlæggende antagelser i debatten som er uklare.

Når der skal argumenteres for projektet fremhæves følgende:

o At det er et godt projekt.

Men hvorfor er det egentlig det? Og skal det partout være her?

o At der er i dag problemer med tung trafik til Papirsuldsgrunden.

Det er ikke korrekt. Den tunge trafik stammer primært fra Perlite, hvorfor en ændring i trafikken til Papiruldsgrunden ikke løser problemet med tung trafik.

Derudover er løsningen på et trafikalt problem vel ikke at skabe et nyt og større problem? En bebyggelse på Papiruldsgrunden vil give mere trafik både igennem Hammersholt og ind til Teglgårsdssøen. Kendte godisk trafikknuder.

o At de trafikale udfordringer med en bebyggelse kan løses, hvis vi adresserer dem.

Det er ikke korrekt. Det er almindelig kendt at knudepunktet ved Teglgårdssøen er uløseligt, hvorfor der ikke skal tilføres mere trafik til det punkt.

o Hvis det ikke bliver det her projekt, så kommer der et mere problematisk projekt.

Det er ikke korrekt. Det er kommunen som bestemmer typen og omfanget af aktivitet på en grund, og dermed har kommunen jo retten til at sige nej tak til projekter som ikke passer til området.

o At vi gerne vil have en butik i området.

Det er ikke korrekt. Vi vil ikke have en butik. Jeg kender ikke nogen - udover Tue Tortzen - som ønsker en butik til området.

o At projekteter er stationsnært.

Det er ikke korrekt. Projektetet er ikke stationsnært. Først når gangafstanden er indenfor 600 meter er projektet stationsnært, end ikke den udvidede definition af stationsnær, som er en gangafstand på 1.200, gør projektet stationsnært (jvf. statens Fingerplan)

o At de 550 underskrifter på underskriftsindsamlingen "Nej tak til nye store boligområder udenom Hammersholt og Ny Hammersholt" ikke er et nej til projektet Hammersholt Enge.

Det er ikke korrekt. Underskriftindsamlingen er et tydeligt nej til Hammersholt Enge.

Det er iøvrigt besynderligt, at det er enhedslisten, Tue Tortzen, som stiller spørgsmålstegn ved, om borgerne ved, hvad de har skrevet under på.