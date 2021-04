Børnekulturformidlerne Sofie Funder Allermann og Anne Kathrine Eckardt fra biblioteket har guidet elever virtuelt gennem udstillingen med Niels Macholm og Kristian Devantier. Pressefoto: Simon Schultz van Engeland/Hillerød Bibliotekerne

Online-undervisning i kunstudstilling er et hit

Hillerød-elever har haft virtuel adgang til udstillingen på Hillerød Bibliotek

Hillerød - 04. april 2021

Over 100 elever fra forskellige skoler i Hillerød har under bibliotekets nedlukning været de eneste gæster i kunstudstillingen i Vandrehallen på Hillerød Bibliotek. Her har de nemlig fulgt online-undervisningsforløbet 'På opdagelse i kunsten'.

En tirsdag formiddag er det for eksempel 24 elever i 5. klassen fra Sophienborgskolen, som har virtuel adgang til udstillingen, der ellers er lukket land på grund af corona.

Sammen med to børnekulturformidlere fra biblioteket, Sofie Funder Allermann og Anne Kathrine Eckardt, går eleverne på virtuel opdagelse i den farverige verden, som kunstnerne Niels Macholm og Kristian Devantier har malet frem.

Indlevelse gennem pc'en Børnenes entusiasme og indlevelse i værkerne virker ikke sløvet af, at de ser med gennem kameraet på en bærbar pc, rapporterer Hillerød Bibliotekerne i en pressemeddelelse.

"Det har været fuldstændig fantastisk at opleve, hvordan vi sammen med eleverne har været på opdagelse i kunsten på trods af, at de ikke stod direkte over for den. I dialogen med værkerne har eleverne budt ind med deres egne fortolkninger af symbolernes og farvernes betydning og hvilke fortællinger, de fik øje på," beretter Anne Kathrine Eckardt i pressemeddelelsen.

Klassekunstforløbet på Hillerød Bibliotekerne er ét af en række åben-skole-partnerskaber, hvor Hillerøds folkeskoleelever lærer i nye og anderledes omgivelser. I Klassekunstforløbet skulle eleverne oprindeligt ned og møde kunsten på Hillerød Bibliotek. Et læringsforløb som blev udfordret af corona og nedlukninger.

Begejstret lærer En af de skolelærere, der har deltaget i det online kunstforløb med sin klasse, er Heidi Zinck fra Kornmarkskolen, og hun har været positivt overrasket.

"Jeg oplevede forløbet som meget veltilrettelagt og velgennemført. Jeg oplevede timerne med Klassekunst som et meget kærkomment afbræk for eleverne - både i forhold til, at det var nye, friske og meget venlige og understøttende ansigter, de mødte. Men også i forhold til indholdet," siger Heidi Zinck.

Med deltagelse fra både Hanebjerg Skole, Grønnevang Skole, Kornmarkskolen og Sophienborgskolen har der været elever repræsenteret fra vidt forskellige dele af Hillerød Kommune.

Selvom online-udgaven af undervisningsforløbet var en plan b, så har det været vigtigt for Sofie Funder Allermann og Kathrine Eckardt, at udbyttet var det samme.

"Det har været særdeles vigtigt, at vi i den digitale version ikke er gået på kompromis. Gennem øvelser sætter vi eleverne til at sanse, føle og opleve kunstværkerne, selvom de ikke kan stå direkte over for kunsten," siger Anne Kathrine Eckardt.





