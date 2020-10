Kommunen afholder online borgermøde om to nye lokalplaner i Slangerupgade. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Online-møde om byggeplaner i Slangerupgade Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Online-møde om byggeplaner i Slangerupgade

Hillerød - 06. oktober 2020 kl. 15:19 Af Mdt Kontakt redaktionen

Kommunen holder borgermøde om nye lokalplaner på Slangerupgade - og som så meget andet i denne tid foregår mødet online.

Nye lokalplaner På mødet torsdag den 8. oktober gennemgås først - klokken 17-18 - Lokalplan 453 for Slangerupgade 48B-D. Den giver mulighed for at bygge boliger og erhverv i op til femetager på grunden, hvor blandt andet Elgiganten ligger i dag. Ejendommen skal rumme 90 boliger, 2.590 kvadratmeter detailhandel og en parkeringskælder.

Bagefter, klokken 18-19, gennemgås forslag til Lokalplan 455 for store udvalgsvarebutikker ved Slangerupgade. Det er Frederiksborggruppen, som ønsker at bygge to nye kæmpebutikker i højst to etager bag ved Føtex på en 6.450 kvadratmeter stor grund.

I begge timer er der mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer, oplyser kommunen.

Klik på link Mødet afvikles via platformen Microsoft Teams Live-event. For at deltage skal man klikke på et link på kommunens hjemmeside hillerod.dk, når mødet går i gang.