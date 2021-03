Bulgakovs Dæmoner har 24 deltagere, hvor hovedparten mødes hver onsdag aften på Teams klokken 19-20.45. Foto: Hillerød Bibliotek

Send til din ven. X Artiklen: Online læsekreds vækker begejstring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Online læsekreds vækker begejstring

Hillerød - 23. marts 2021 kl. 06:55 Kontakt redaktionen

I læsekredsen Bulgakovs Dæmoner på Hillerød Bibliotek læser deltagerne hver uge to-tre kapitler af det russiske mesterværk »Mesteren og Margarita«, og så mødes de via online platformen Teams hver onsdag aften for at diskutere bogen.

- Jeg synes, det er en genial måde at læse og samtale om en bog på. Det er mega spændende og interessant. Ser frem til onsdagen, siger Birthe Drøschler, som deltager i læsekredsen, i en pressemeddelelse.

Bulgakovs dæmoner er anderledes end andre læsekredse på tre punkter. Først og fremmest fordi kredsen kun læser en enkelt bog. Det giver mulighed for at komme i dybden med romanen på en måde, som det ikke er muligt at gøre alene, forklarer litteraturformidler Thorbjørn Zeuthen Tirsted, som styrer læsekredsen og tilføjer:

- »Mesteren og Margarita« er en roman, som mange er gået i stå med, fordi de mange lag i handlingen kan være svære at finde hoved og hale i. Når vi nærlæser og nøje diskuterer kapitlerne, får vi så mange perspektiver på handlingen, at det gør læseoplevelsen meget større.

Det andet punkt, der gør læsekredsen speciel, er at den bliver fulgt af to eksperter, en præst og en litteraturunderviser, som på skift hjælper deltagerne med at sætte samtalerne i eksistentiel og litteraturhistorisk kontekst. Og det er netop samtalen, som gør læsekredsen til noget særligt, mener en anden deltager.

- Tonen er god og venlig, niveauet af vore samtaler er lagt, så vi alle kan være med. Jeg oplever, at jeg i to timer glemmer alt om vores corona-virkelighed derude, jeg er i en anden verden og kan rigtigt føle, hvordan min hjerne kickstarter. Det er en stor gave i en tid, hvor liv og død bliver så håndgribelige. Jeg glæder mig til næste uge, siger Annette Waller, som deltager i læsekredsen.

Det tredje punkt er, at man kan deltage i læsekredsen uden at deltage i selve møderne. Læsekredslederen sender hver uge et nyhedsbrev rundt, som indeholder et referat af sidste uges samtale samt et link til et interview med den pågældende uges ekspert. Det tilbud er Jette Willumsen glad for, for hun har ikke mulighed for at deltage i samtalerne onsdag aften.

- Jeg er meget glad for referatet, som ofte giver mig anledning til at vende tilbage til et kapitel og læse det igen. Jeg kan godt se, at det ville have været rigtig spændende at være med i samtalen, men jeg synes også, det giver mig rigtig meget at deltage på egen hånd. Jeg synes, det er en fantastisk måde at læse en vanskelig tilgængelig bog på, siger Jette Willumsen.

Læsekredsen er et godt eksempel på, hvordan man ønsker, at Hillerød Bibliotek skal udvikle sig, siger bibliotekschef Stine Have.

- Det glæder mig at se den store tilslutning og særligt at høre deltagernes reaktioner på læsekredsen. Siden efteråret 2019 har vi arbejdet med en ny strategisk retning for bibliotekets udvikling, og læsekredsen er et af flere super gode eksempler på, at biblioteket favner flere borgere - ude, hjemme og online, og at vi skaber fællesskab og involverer borgerne. Det er netop to af de pejlemærker, som vi arbejder med, siger Stine Have.

I Roskilde lancerer biblioteket nu med inspiration fra Hillerød en læsekreds, hvor de læser horrorforfatteren H.P. Lovecraft, og i Norddjurs og København kommuner planlægger man også at bruge konceptet.

Det er stadig muligt at komme med i læsekredsen i Hillerød, og efter sommerferien bliver anden sæson af læsekredsen skudt i gang. I april starter biblioteket en helt ny læsekreds op, som arrangeres i samarbejde med Hillerød Klimanetværk.

Tilmelding til begge læsekredse kan ske på bibliotek@hillerod.dk.