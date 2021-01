Artiklen: Online læsekreds kaster sig over russisk mesterværk

Online læsekreds kaster sig over russisk mesterværk

Hillerød Bibliotekerne inviterer til at læse russisk hovedværk sammen med eksperter

"En dag ankommer djævelen til Moskva med et slæng af dæmoner. Med dem følger ragnarok".

Her kan nysgerrige læsere fordybe sig i 'Mesteren og Margarita', som biblioteket kalder "et hovedværk fra det 20. århundrede", i selskab med bibliotekar og læsekredsleder Thorbjørn Zeuthen Tirsted sammen med to eksperter.