Omstridt fabrik vil udvide

Hillerød - 15. november 2019 kl. 05:31 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En tilsyneladende simpel ansøgning om byggetilladelse er blevet en politisk sag.

Virksomheden Nordisk Perlite, som ligger i Hammersholt Erhvervspark ved landsbyen Hammersholt uden for Hillerød, har søgt om tilladelse til at opføre en lagerhal på 495 kvadratmeter og desuden lave en tilbygning på 150 kvadratmeter til en kontorbygning, blandt andet for at forbedre arbejdsforholdene.

Ansøgningen fra Nordisk Perlite har været i nabohøring, og to svar på høringen fra en af de nærmeste naboer og fra Foreningen Rent Miljø i Hillerød Syd betyder, at sagen skal behandles politisk.

Normalt vil en ansøgning om byggetilladelse blive afgjort administrativt, men forvaltningen har denne gang vurderet, at det er politikerne, der skal tage stilling til, om Nordisk Perlite kan begynde at bygge, hvilket formentligt først sker i det nye år.

- Vi kender jo virksomheden, så vi kan ikke sidde i byggesagsafdelingen og lade som om, vi ikke ved, det er en virksomhed, der er nogle udfordringer med, siger Lone Henriksen, som er sektionsleder i By og Miljø i Hillerød Kommune.

Blandt andet venter Hillerød Kommune stadig på Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af Nordisk Perlites klage over Hillerød Kommunes påbud om begrænsning af støv.

Og den sag kan ende med at få betydning for virksomhedens ønske om at bygge til.

- Virksomheden har et ønske om at forbedre forholdene for deres ansatte. Og der kan man godt have den opfattelse, at det ikke betyder noget i forhold til miljøbeskyttelsesloven. Men det er klart, at hvis det har indvirkninger på eksempelvis støv fra virksomheden, så er det noget, vi skal kigge på i sagsbehandlingen, siger Lone Henriksen.

Hos Nordisk Perlite tages afgørelsen om at politikerne skal på banen før der kan gives byggetilladelse ganske roligt.

- Det er ikke rart, at kommunen har så lang behandlingstid på så enkle områder som en lagerbygning og kontorbygning, men det må vi leve med, skriver Niels Knudsen, direktør i Nordisk Perlite, i en mail til redaktionen.

Dan Riise (V), som er formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, som skal afgøre sagen, mener ikke, at politikerne kan afvise at give byggetilladelsen, fordi Nordisk Perlite har en uafgjort sag i Hillerød Kommune.

- Man har lyst til at blande tingene sammen, men det må vi jo ikke, siger han og understreger, at han ikke har set sagen endnu og derfor ikke har taget stilling.

- Før jeg har sagen foran mig, kan jeg ikke tage stilling til, hvad jeg synes er godt eller skidt. Men det jeg ved er, at det ikke er produktionen, virksomheden vil udvide, men lager og kontor. Og måske har vi en chance for, at der er tale om nogle ændringer, der betyder, at nogle problemer kan løses. Men det ved jeg jo ikke, før jeg har set sagen, siger han.

Lone Henriksen forventer, at sagen bliver behandlet politisk i begyndelsen af det nye år.

