Omstridt bygning skal undersøges - er måske bevaringsværdig

Hillerød - 05. februar 2021 kl. 06:34 Af Camilla Bjørkman Aagaard

Et enigt Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalg besluttede onsdag at udskyde igangsættelsen af lokalplansarbejdet for Frederiks Torv 8, hvor FrederiksborgGruppen ønsker at bygge boliger i op til fire etager med erhverv som café og butik i stueetagen.

I stedet vil der inden for nogle måneder blive indkaldt til et borgermøde, og i mellemtiden vil udvalget have undersøgt, om bygningen er bevaringsværdig.

- Vi synes, det var rimeligt at høre borgerne om, hvad de synes om projektet, før vi sætter det i gang. I ventetiden beder vi om at få en uvildig instans til at vurdere, om bygningen kan SAVE-registreres. Der er mange politiske holdninger til, hvad der er godt og skidt, og nogen mener, at den bør SAVE-registreres, så det får vi nu undersøgt, siger udvalgsformand Dan Riise (V).

Bygningen er ikke SAVE-registreret i dag, hvilket ifølge kommunens forvaltning kan skyldes, at bygningen hører under matriklen for Slotsgade 15.

Frederiks Torv 8 fungerede oprindeligt som Nordstens første egentlige fabrik og butik, hvilket gør, at Museum Nordsjælland betragter dens kulturhistoriske værdi som usædvanlig høj. Også på Facebook har bølgerne gået højt, og mange borgere har protesteret mod, at et af Hillerøds gamle huse risikere at blive revet ned.

Uenige om nedrivning Museum Nordsjælland og forvaltningen mener begge, at bygningen bør bevares og ikke rives ned for at gøre plads til det nye byggeri. Derimod mener kommunens eksterne arkitekturråd, som Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget har rådført sig med, at »det forslåede projekt nænsomt tager historien til sig og arbejder videre i den kontekst, som er kendt det pågældende sted«. Samme holdning har bygherren FrederiksborgGruppen ikke overraskende.

- Vi mener, det vil øge bevidstheden om den historiske værdi. Bygningen isoleret set har ikke historiske detaljer. Vi mener, at projektet samlet set øger bevidstheden om historien. Vi samler øget liv i gaden og gården, som da det var en gammel fabrik, har direktør Jesper Lorentzen tidligere sagt i avisen.

Udvalgsformand Dan Riise mener, at det er den rigtige beslutning at få undersøgt sagerne til bunds, inden udvalget tager politisk stilling til projektet.

- Det, at man sætter noget i gang, som man måske senere stopper, giver bygherren en masse udgifter uden at de ved, om det bærer politisk vand. Hvis der ikke er politisk flertal, efter man har igangsæt tingene, så giver man bygherren en unødvendig stor regning, og det synes vi ikke er retfærdigt, siger Dan Riise.

- Klogt og nødvendigt Også Jesper Lorentzen er tilfreds med beslutningen om at vente og få undersøgt, om bygningen kan SAVE-registreres.

- Det er den rigtige beslutning at få det undersøgt, og det er både en nødvendig og klog beslutning. Der er mange følelser i det, det er klart, men det er i gårdrummet, at Arkitekturrådet mener, at kulturværdien er, og det er det, vi bevarer. Jeg vil anbefale borgerne allerede nu at gå ned og se de store vinduesåbninger, vi er ved at etablere nede i gården, siger Jesper Lorentzen.

Det er endnu uvist, hvad det vil betyde for byggeprojektet, hvis Frederiks Torv 8 bliver SAVE-registeret og dermed ikke kan rives ned.

- Det er for tidligt at sige noget om, siger Jesper Lorentzen.