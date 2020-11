Omstridt bestyrelsesformand sygemeldt

Viceborgmester og formand for bestyrelsen i Hillerød Forsyning, Klaus Markussen (V), er blevet indlagt på hospitalet, og deltager derfor ikke i byrådsmødet i Hillerød onsdag aften. Det oplyser Venstre i Hillerød på sin Facebookside.

- Klaus har desværre pådraget sig en diskusprolaps og er ved at blive undersøgt for, om han skal opereres, skriver partiet videre på Facebook, hvor partifællerne også ønsker Klaus Markussen god bedring.

Klaus Markussen har på det seneste været i vælten som formand for Hillerød Forsynings bestyrelse, da forsyningsselskabet har fået en del negativ opmærksomhed gennem året, hvor høje direktørlønninger, firmabiler og en glemt rabat på en halv million kroner har trukket overskrifter.

Nu skriver Klaus Markussen sig i stedet ind i rækken af Venstre-profiler, der må lade sig indlægge med en diskusprolaps. Ved Folketingets åbningsdebat den 8. oktober kunne Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen ikke deltage, da han netop var blevet opereret for to diskusprolapser i nakken. Få uger senere var det partiets politiske ordfører, Sophie Løhde, som måtte indlægges og opereres for en diskusprolaps i lænden.