Se billedserie Borgmester Kirsten Jensen (S) og distriktsskoleleder Hanne Lindegaard jublede sammen med børn og voksne, da snoren til skolen endelig kunne klippes over, og ombygningen af Hillerød Vest Skolen kunne fejres. Foto: Camilla Bjørkman Aagaard

Omfattende skolerenovering blev fejret

Hillerød - 25. april 2019 kl. 05:08 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For 10 år siden besluttede byrådet, at den daværende Ålholmskolen, der i dag hedder Hillerød Vest Skolen afdeling Ålholm, skulle renoveres. Men først i 2016 blev millionerne til projektet fundet på budgettet, og arbejdet kunne gå i gang.

Efter tre års arbejde står skolen nu færdig, og skolen, som er en af Hillerøds ældste, er nu opdateret med nye, lyse lokaler og fællesarealer.

Det var derfor en glad skoleleder, der onsdag bød velkommen og takkede alle involverede i det omfattende arbejde.

- Mange års ønske om at opgradere Hillerød Vest Skolen afdeling Ålholm til en moderne, tidssvarende skole er lykkedes. Gennem de sidste tre år har mange gode mennesker sørget for, at vi i dag kan stå med en skole med plads til varierede læringsmetoder, hvor der er mulighed for holdundervisning, fællessamlinger, individuel fordybelse for vores elever, og hvor vi samtidig har gode arbejdspladser og arbejdsforhold for vores personale, sagde distriktsskoleleder Hanne Lindegaard i sin tale.

- Som elever kan I nu brede vingerne ud i tryghed og tillid og svæve afsted i et fællesskab, hvor alle kan være med. Kan vi lege, kan vi leve, kan vi lære? Hillerød Vest Skolen - plads til at være. Disse linier, synes jeg, siger rigtig meget om, hvilken skole Hillerød Vest Skolen er. Det er en skole, hvor vi sætter fællesskabet højt. Et fællesskab, hvor alle er trygge, og hvor vi har tillid til hinanden. Et fællesskab, som også er forpligtende, hvor vi alle skal give noget, og hvor vi skal gøre plads til hinanden og hinandens forskelligheder, fortsatte hun og takkede både kommunen, byrådet, entreprenørfirmaet Skou Gruppen A/S, arkitekter, lærere og elever.

Ombygning for 30 mio.

Skolen er ikke blevet bygget ud, kun om. Den har fået nye undervisningslokaler, en ny stor aula, et nyt personaleområde og nyt bibliotek, mens der er blevet skiftet døre og malet andre steder på skolen. Det hele er holdt i lyse farver, lyst træ og glas. Ifølge projektleder Birger Gjelstrup fra Skou Gruppen, der har stået for ombygningen er det stort set hele skolen, der er blevet opdateret. Ombygningen af skolen har kostet 30 millioner kroner, mens der er blevet købt inventar for tre millioner. Derudover kommer cirka otte millioner kroner i ekstrabevillinger til bekæmpelse af skimmelsvamp og pcb, der dukkede op under arbejdet. Endelig er der også brugt et par millioner på energioptimering, belysning og ventilation.

Skolens ledelse havde fra starten fravalgt, at eleverne skulle flyttes til dyre pavilloner, mens arbejdet stod på.

Tak for tålmodigheden

Eleverne i indskolingen sang efter skolelederens tale en sang, der var skrevet til lejligheden, og de ældste elever opførte et dansenummer i skolegården. Formanden for Børne-, Familie- og Ungeudvalget, Peter Frederiksen (V) undskyldte i sin tale, at politikerne ikke havde kunnet finde pengene til ombygningen før, men glædede sig over det flotte resultat.

- Bygningen her kommer til at skabe rigtig gode rammer for elevernes læring og trivsel. I har alle her på skolen udvist en helt fantastisk tålmodighed og forståelse for de gener, som byggeriet har medført, samtidig med at skolens daglige undervisning er blevet gennemført, sagde han.

Elever har været trygge

Også skolebestyrelsesformanden glædede sig efter rundvisningen over det, hun så.

- Det er ingen hemmelighed, at det har været nogle sure vintermåneder, men de seneste måneder har vi i den grad kunne se en ende på det. Alle elever har været mærket af ombygningen, fordi eleverne har været undervist i faglokaler og rykket rundt, men lærere og ledelsen har udvist ro, og derfor har eleverne har været trygge, fordi de har mærket, at de voksne har været det, sagde Mette Bøttcher Knudsen.