Omed har en (u)mulig mission

Hillerød - 14. oktober 2019

Omed Alam kæmper for at kvalificere sig til OL i Toykyo, men på ulige vilkår. Hans konkurrenter i Østeuropa er fuldtidsprofessionelle.

Han træner 10 gange om ugen. Det lyder som et professionelt setup, men det er det langtfra.

Vægtløfteren Omed Alam skal selv tjene til dagen og vejen, mens hans konkurrenter lever professionelle tilværelser med fuld opbakning fra deres forbund.

Nu sætter Omed Alam for alvor jagten ind på de sponsormidler, som kan bane vejen til de olympiske lege i Tokyo i 2020.

- Det er næsten umuligt at kvalificere sig, når jeg ikke har de samme professionelle omgivelser som mine konkurrenter, som ikke behøver at gøre andet end at sove, spise og træne, mens jeg skal have et arbejde ved siden af for at tjene penge til at leve en normal tilværelse, siger Omed Alam, som er bagud på point, inden træningen overhovedet starter.

- Med sponsorpenge kunne jeg have en træner ved hver træning og mulighed for fysioterapi. Det er ikke muligt at få støtte fra Team Danmark, og vægtløfterforbundet har ikke ret mange penge at gøre godt med, forklarer Omed Alam.

Han er i fuld gang med kvalifikationsperioden til OL. Snart skal han til EM, som er den fjerde ud af seks kvalifikationsevents. Den samlede tæller, når det endelige regnskab skal gøres op. Normalt ville det være en umulig mission for en dansk vægtløfter at komme til OL, men der er sket ting og sager inden for sporten.

Tidligere var det nationens holdpoint, som afgjorde, hvor mange pladser et land fik. Nu er det individuelt. Desuden er en række lande blevet sanktioneret på grund af dopingskandaler. Rusland må kun stille med en mandlig og en kvindelig atlet, hvor de tidligere kunne kvalificere en i hver af de syv vægtklasser.

- Det er blevet nemmere, men jeg skal levere varen ved EM, siger Omed Alam, som efter to vellykkede kvalstævner missede ved det tredje.

Eksplosion er vigtigst Omed Alam startede som judokæmper, men kiggede misundelig på de store pokaler, som de lokale vægtløftere vandt. Det fik ham ind i Ålholm Vægtløftningsklub. Det er siden blevet hans andet hjem. 10 gange om ugen træner han, og dertil er han træner for andre.

Hans atletiske evner forbløffer tilstadighed. Det er et øjeblik af ufattelig eksplosion og skønhed, som udfolder sig, når han med et snuptag løfter stangen over hovedet. Det hele afbrydes med et vældigt brag, når de tunge vægtskiver atter rammer jorden.

- Der er en blanding af spring, acceleration og konditionstræning med i det. Det handler om at få trænet de mindre muskler. Så det er bestemt ikke kun vægtløftning, siger Omed Alam, som gennem årene har nydt godt af den polske træner Maciel Makinias ekspertise.

- Styrke er først nummer tre i vægtløftning. Før det kommer fart og koordination. Omed har en baggrund fra en anden sport og har en fantastisk koordinationsevne, forklarer Maciej Makinia.

Omed og Maciejs anstrengelser skal i de kommende måneder helst resultere i den første danske vægtløfter ved et OL i en menneskealder.