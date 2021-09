Se billedserie Gallerierne er i fuld gang med at blive ombygget. Arbejdet forventes færdigt før nytår. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Ombygget Gallerierne står færdig til nytår

Hillerød - 08. september 2021

50-60 mand går i øjeblikket på skift og arbejder i Gallerierne, og selvom der arbejdes på højtryk, bliver arbejdet ikke helt færdig som planlagt, hvor åbningen skulle finde sted i efteråret. I stedet rammer vi før årsskiftet, fortæller udvikler og medejer af Gallerierne, Casper Rømer Rasmussen.

- Vi har haft en udfordring med at få byggematerialer ligesom alle andre, men vi har en totalentreprenør, der er god til at flytte rundt på tingene. Vi bygger f.eks. ventilationssystemet bagfra i øjeblikket. Derudover har vi været ramt af, at det er kompliceret at hive et tag af og sætte nyt tag på. Der er forhold, der kommer til syne i løbet af processen, men vi har et kompetent hold af rådgivere, der har bidraget til en hurtig løsning på de problemstillinger, vi mødte på vores vej. Med dette bag os er vi klar før årsskiftet, siger Casper Rømer Rasmussen.

Gallerierne skal i fremtiden huse et kontorhotel med 180 arbejdspladser, to butikker, en luksusbiograf med seks sale og forskellige restauranter, blandt andet Restaurant Flammen. Den ene butik, der flytter ind, er børnetøjsforretningen Outletland, der åbner en flagstore butik i Hillerød. Outletland har tidligere haft pop up butik i Gallerierne fire gange og er i øjeblikket på genbesøg i Royal Stage, indtil Gallerierne er klar til deres Grand Opening. Den anden butik forventes offentliggjort om kort tid. Derudover er Casper Rømer Rasmussen i dialog med andre om udnyttelsen af et par mindre lokaler i bygningen.

Center blev ikke en succes Gallerierne stod færdigbygget i 2006, og blev købt for 365 millioner kroner af investeringsforeningen European Retail. Men centret blev aldrig en succes, kunder udeblev, og snart begyndte butikkerne at lukke på stribe. Ti år efter åbningen var der kun et par butikker tilbage i centret. Centret havde en gæld på mere end 500 millioner kroner og et underskud på 14 millioner kroner om året på driften, da European Retail i 2016 gik i frivillig likvidation.

Ejendommen blev overtaget af BRF Kredit, der vurderede værdien af centret til omkring 100 millioner kroner, da det blev solgt til Frederiksborg Ejendomme ApS, et selskab med fem investorer. I forbindelse med overgangen fra overordnet udvikling til reel færdigudvikling og ombygning blev der foretaget en ændring i investorgruppen, således at ejendommen i dag ejes af Tom Høeg samt mindretalsaktionærerne Casper Rømer Rasmussen og Simon Lodberg.

Ejerne glæder sig meget til at kunne slå dørene op til et forvandlet Gallerierne.

- Alt er pillet ud, og vi er i opbygningsfasen nu. Der er støbt gulve og lavet vægge. Herfra er det »bare« opbygning, siger han.

- Det bliver super fedt for bymidten, når vi er færdige. Vi er rigtig glade for at kunne bidrage positivt til bymidten, og vi synes, der er godt samspil med de butikker, som allerede er her. Det, vi laver med kontorhotel, biograf og restauranter, vil få flere folk ned i bymidten. Og vi ved godt, at vi fylder i øjeblikket. Men det er kun en forbigående periode, og så bliver det godt, siger Casper Rømer Rasmussen.