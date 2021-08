Rasmus Visby leder stadig efter en forklaring på og en undskyldnin for, at han sidste år blev meldt til politiet af Hillerød Forsyning.Foto: Kenn Thomsen

Ombudsmanden: Hillerød Forsyning skal forklare politianmeldelse

Hillerød - 07. august 2021

Man melder ikke en borger til politiet, når grundlaget ikke er der.

Det mener Rasmus Visby fortsat, og han fortsætter derfor også kampen for at få en undskyldning af Hillerød Forsynings ledelse.

Han har derfor klaget til Folketingets Ombudsmand over behandlingen af ham.

I januar sidste år blev Rasmus Visby, der gennem sin podcast Visbys Verden har gravet i forsyningens økonomi og beskrevet flere møgsager, meldt til politiet af Hillerød Forsynings daværende ledelse. Ledelsen mente, at Rasmus Visby havde chikaneret forsyningen og de ansatte, og de meldte ham derfor til politiet og bad samtidig om et tilhold.

Rasmus Visby meldte forsyningen til politiet for falsk anmeldelse, men et halvt år senere valgte politiet af henlægge begge sager.

Siden har Hillerød Forsynings ledelse og bestyrelse nægtet at give Rasmus Visby en undskyldning, og derfor er sagen nu endt på ombudsmandens bord.

Problematisk anmeldelse I sin klage til ombudsmanden skriver Rasmus Visby blandt andet:

»I oktober måned sidste år henlagde Nordsjællands Politi sagen med formodning om, der intet strafbart var sket. Derudover afviste de også anmodning om tilhold, da betingelserne for tillhold ikke var opfyldt. I sidste uge blev dette yderligere præciseret fra Statsadvokaten i forbindelse med et klagesvar«, skriver Rasmus Visby, der flere gange har henvendt sig til ombudsmanden og nu vil have ombudsmanden til at se på sagen igen.

Han nævner selv to forhold, der skal ses på:

»Det problematiske i, at et kommunalt ejet selskab melder en borger for chikane og trusler, blot fordi han søger aktindsigt. Jeg er klar over, at Hillerød Forsyning sikkert har en anden udlægning. Det ændrer dog ikke på at jeg poltiet afviste anmeldelsen som grundløs. Og at Hillerød Forsyning afviser anmodninger på aktindsigt, uden det kan påklages noget sted. Hvilket de facto gør det umuligt at få aktindsigt efter offentlighedsloven § 1, og dermed udfordre ytringsfriheden«.

Sender sagen videre I ombudsmandens svar til Rasmus Visby fremgår det, at ombudsmanden ikke vil tage stilling til sagen, før Hillerød Forsyning har fået lejlighed til at tage stilling til det, der bliver klaget over. Ifølge ombudsmandslovens § 14 skal alle administrative klagemuligheder være udnyttet, før ombudsmanden kan behandle en klage, og det er derfor ikke ualmindeligt, at ombudsmanden sender en klage videre.

»Jeg mener, at Hillerød Forsyning bør have mulighed for at forholde sig til det, som du skriver vedrørende Hillerød Forsynings politianmeldelse af dig. Jeg har derfor sendt en kopi af din klage sammen med de bilag, som du har sendt mig, videre til Hillerød Forsyning«, skriver ombudsmanden blandt andet i sit svar.

Rasmus Visby ser nu frem til at høre fra forsyningens ledelse:

- Jeg er tilfreds med, at ombudsmanden har bedt Hillerød Forsyning om at redegøre for, hvorfor jeg skulle anmeldes til politiet for at søge aktindsigt, siger han.