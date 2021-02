Olivers verden blev vendt på hovedet: Nu pendler han mellem Sverige og sit nystartede firma i Gørløse

Verden blev vendt på hovedet i mere end én forstand i 2020 for 25-årige Oliver Hoe Ellegaard. Han flyttede til et nyt land, blev gift, blev far og startede et anlægsgartnerfirma i Gørløse for at forsørge familien.