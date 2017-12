Politikerne vil ikke forlænge tilladelsen til udeserving ved The Old Irish Pub. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Old Irish Pub må ikke servere udenfor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Old Irish Pub må ikke servere udenfor

Hillerød - 09. december 2017 kl. 07:07 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har været for mange klager over udeservingen hos The Old Irish Pub, som ikke får lov at servere udenfor i 2018.

- Vi var enige om, at der har været for mange problemer. De har ikke overholdt de regler der er, og så bliver vi nødt til at tage hensyn til borgerne og sige nej, siger Tue Tortzen (Fælleslisten), der som formand for miljø- og teknikudvalget sammen med resten af udvalge tirsdag skulle evaluere den første sommer med udeservering.

The Old Irish Pub åbnede pubben på Torvet i Hillerød i augsut 2016. I juni 2017 gav udvalget pubben tilladelse til udeservering på en række vilkår. Blandt andet må døren ikke stå åben, udover når nogen skal ind og ud, pubbens blomstertønder skal fjernes, når udeserveringen er slut, og der skal holdes rent på udeserveringsområdet. Men ifølge Hillerød Kommune er det flere gange sket, at døren står åben og medfører støj på torvet, blomstertønderne bliver stående og bruges natten igennem som borde, cigaretskodder, øldåser og glas ikke fjernes, og helt generelt er larmen på Torvet øget på grund af gæster udenfor.

- Beboerne klager meget. Når udeserveringen ender om aftenen, forhindrer dørmændene ikke folk i at tage deres drinks med ud. Der er klager over, at man synes det er krænkende, at de ikke fjerner det, de stiller op. Og så klages der over, at der er meget støj om natten. I det hele taget har pubben ikke vist en vilje til at få det til at fungere, siger Tue Tortzen og fortsætter:

- Vi vil gerne have liv i byen og give tilladelse til udeservering. Men det kræver, at man tager hensyn til byen. Det har de ikke gjort, og så kan det ikke nytte noget, siger han.

Beslutningen kommer totalt bag på Kristian Blak, som er direktør i selskabet bag The Old Irish Pub, der ejer 24 pubber over hele landet. Han afviser, at der har været mange klager over pubben.

- Der er ingen klager, der har haft hold i virkeligheden. Det er i hvert fald ikke noget, som vi er blevet underrettet om, siger han.

Pubejeren oplyser, at udeserveringen er vigtig for The Old Irish Pub, og at det er årsagen til, at pubben har valgt at ligge på Torvet.

- Vi forventer, at vi ligesom alle andre på Torvet får lov til at have udeservering. Vi vil aldrig acceptere, hvis kommunen forskelsbehandler, siger Kristian Blak og fortsætter:

- Det er usagligt, hvis en eller to klager skal afgøre, om man må have udeservering eller ej, siger han.